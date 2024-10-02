Samsung Galaxy S25 Ultra'nın maketi sızdırıldı. Sızan görseller telefonun arka tasarımına detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

iPhone 16 modellerinin çıkışının ardından tüm gözler Samsung’a çevrilmiş durumda. Güney Koreli teknoloji devi, 2025’in başında Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturacak. Tabii ki bu serinin en çok dikkat cehen cihazı, S25 Ultra olacak.

S25 Ultra hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Bugün ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Telefonun Online Solitaire ve XLeaks7 tarafından sızdırılan maketi, tasarımı hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra böyle gözükecek

*Yeni sızdırılan maket görseli.

Makete baktığımızda, daha önce oluşturulan konsept görsellerle uyumlu olduğunu görebiliyoruz. En dikkat çeken kısım, beklendiği gibi Ultra ile özdeşleşmiş köşeli tasarımın bırakılması ve yuvarlak köşelere geçiş yapılması. Tüm sızıntılar, bunun gerçekleşeceğini gösteriyordu. Maket de doğrulamış oldu.

Onun dışında arka tarafta önceki nesillere benzer bir kamera kurulumu görüyoruz. Ön taraf da aynı delikli ekran tasarımını koruyaca. Ancak daha ince olmasının beklendiğini söyleyelim. 8,2 mm kalınlık ile iPhone 16 Pro’dan da ince olacağı söyleniyor.

*Daha önce oluşturulan konsept tasarım.

Bunlar dışında cihazda 6,9 inçlik bir ekran bizi karşılayacak. 3 nm sürecinde geçmiş yeni Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 16 GB’a kadar çıkan RAM, 5000 mAh batarya ve iyileştirilmiş kamera gibi özellikleri de cihazda görmeyi bekliyoruz.