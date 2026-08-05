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Samsung Galaxy S26 FE’nin Bugüne Kadarki En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Yeni bir sızıntı, çok beklenen Samsung Galaxy S26 FE’nin tasarımını hiç olmadığı kadar net bir şekilde gösterdi.

Samsung Galaxy S26 FE’nin Bugüne Kadarki En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, her sene amiral gemisi telefonlarına bir de uygun fiyatlı “Fan Edition”, kısaca “FE” model ekliyordu. Bu sene gelecek Galaxy S26 FE de Samsung’un en çok beklenen telefonlarından biriydi. Şimdi ise S26 FE modeliyle ilgili heyecanı artıran bir gelişme yaşandı.

Telegram üzerindeki "The Cipher Project" hesabı tarafından paylaşılan üç yeni görsel, Samsung'un yakında çıkması beklenen Fan Edition modeli Galaxy S26 FE'nin tasarımını hiç olmadığı kadar net bir şekilde bizlere gösterdi.

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Samsung Galaxy S26 FE’nin Bugüne Kadarki En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı
s26fe1
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Samsung Galaxy S26 FE böyle gözükecek

s26fe1

Sızdırılan görsellere göre cihaz; siyah, açık yeşil ve koyu mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Paylaşılan mesajlar, görsellerin bizzat Samsung kaynaklı bir sızıntıdan elde edildiğini öne sürüyor.

Tasarım hattında Galaxy S26 serisinin genel dili korunurken, önceki yıllara kıyasla belirgin bir yenilik olarak yeni bir kamera adası tasarımı dikkat çekiyor. Bir önceki nesil olan Galaxy S25 FE gibi, S26 FE modeli de Samsung**'un amiral gemisi serisinin sadeleştirilmiş ve temel öğelerine odaklanılmış bir versiyonu** görünümünü sürdürüyor.

fe2

Söylentiler, Galaxy S26 FE modelinin gücünü Exynos 2500 işlemciden alması ve 8 GB RAM ile donatılacağını gösteriyor. Cihazın arka tarafta geçen yılki modelle büyük oranda aynı kamera sensörlerini koruyacağı ve kutusundan Android 17 işletim sistemiyle çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Telefonun sonbahar ayları içinde tanıtılmasını bekliyoruz.

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Samsung Galaxy

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