Birkaç aya tanıtılacak bütçe dostu amiral gemisi Samsung Galaxy S26 FE'nin şarj hızı ortaya çıktı.

Samsung, her sene olduğu gibi bu yıl da amiral gemisi telefonlarının daha uygun fiyatlı “FE” versiyonunu bizlerle buluşturacak. Galaxy S26 FE ismini alacak bu modelin, eylül veya ekim aylarında tanıtılmasını bekliyoruz. Tanıtıma kısa bir süre kalmışken sızıntılar gelmeye devam ediyor.

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Şimdi ise S26 FE modeli, sertifikasyon süreçlerinde boy göstermeye başladı. Sızdırılan son bilgilere göre cihaz, UL Demko veritabanında görüldü. Burada da cihazın şarj hızı ortaya çıktı. Doğru çıkarsa bu konuda normal S26’yı geçecek.

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45W hızla gelecek

Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S26 FE modeli, 45W’lık kablolu hızlı şarj desteğiyle piyasaya sürülecek. Bu 45W şarj hızı değeri, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 FE ve bu yılın Galaxy S26+ modeli ile birebir aynı seviyede yer alıyor.

45W’lık hızlı şarj, telefonun 25W şarj desteğine sahip standart Galaxy S26'dan daha hızlı şarj olacağı anlamına geliyor. Ancak 60W şarj gücü sunan tepe model Galaxy S26 Ultra'nın ise gerisinde kalacak.

Beklenen özelliklerinden de bahsedelim. Daha önceki sızıntılara göre telefonda, Exynos 2500 işlemciyi göreceğiz. Ona 8 GB’lık RAM eşlik edecek. İşletim sistemi ise Android 17 tabanlı One UI olacak. 6,7 inç boyutunda 120 Hz ekran da beklendiğini söyleyelim.