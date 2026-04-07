Samsung, Ultra ve Plus Arasına Konumlanacak Yepyeni Galaxy S27 Pro Modeli Planlıyor: İşte İlk Bilgiler

Samsung, Galaxy S27 serisiyle telefonlarına "Pro" isimli tamamen yeni bir model eklemeyi planlıyor. İşte Ultra ve Plus modellerin arasında konumlanacak yeni cihazdan gelen ilk bilgiler.

Geçtiğimiz yıl bu sene çıkan Samsung Galaxy S26 serisiyle ilgili ortaya atılan iddialarda seride “Pro” isimli bir model göreceğimiz belirtilmişti. O modelin standart S26’nın yeerini alacağı öne sürülse de bu iddialar doğru çıkmadı ve seride Pro isimli bir model görmedik, aynı modeller karşımıza çıkmaya devam etti. Şimdi ise yeni bir iddia ile karşınızdayız.

Güvenilir bir kaynak olan ETNews’ün aktardığına göre Samsung, “Pro” isimli modelini Galaxy S27 serisinde getirmeyi planlıyor. Ancak bu sefer standart modelin yerine geçen değil, tamamen ayrı yeni bir model olacak ve şu anki telefonlara eklenecek. Yani S27 ailesinde Pro’yla birlikte standart, Plus ve Ultra dahil toplam 4 model görebiliriz ve Samsung, Apple’a benzer bir ürün ailesiyle gelebilir.

Galaxy S27 Pro Plus ve Ultra arasında konumlanacak

İddiaya göre yeni Samsung Galaxy S27 Pro modeli, Plus ve Ultra modellerin arasında konumlanacak bir cihaz olacak. Yani Galaxy S27 ve S27 Plus’tan daha iyi, S27 Ultra’nın ise altında bir telefon olarak göreceğiz. Nasıl özellikler sunacağı konusunda da bilgiler paylaşılmış.

Yeni Pro modelin S Pen’i desteklemeyeceği söyleniyor. Ancak ilk olarak Galaxy S26 Ultra’da gördüğümüz, ekranı karartarak insanların telefonunuza başka açılardan bakmasını engelleyen Privacy Display (Gizlilik Ekranı) özelliğini içereceği ifade edilmiş. İddiaya göre bu özellik, önümüzdeki yıl çıkacak modellerin yalnızca ikisinde olacak. Onlar da Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra. Standart ve Plus modellerde maalesef yer almayacak.

Galaxy S27 Pro modeli hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. Henüz başka bir özelliği paylaşılmadı. Tahminler, Pro ve Ultra’nın tıpkı iPhone Pro ve Pro Max modellerindeki farklara benzer olabileceğini gösteriyor. Ultra’ya göre daha küçük ekran, onunla aynı üst düzey kamera kurulumu gibi özellikler görebiliriz. Daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız. Şimdilik tamamen bir iddia olduğunu da unutmamak gerek. Henüz kesin bir şey yok.