Samsung Galaxy SmartTag 3'ün Tasarımı Sızdırıldı: Baştan Aşağı Değişmiş!

Samsung'un yeni nesil takip cihazı Galaxy SmartTag 3, en yeni sızıntılarla birlikte kendini gösterdi. Cihazın yeni görselleri, yenilenen tasarımını ve öne çıkan detaylarını gözler önüne serdi.

Samsung, yeni nesil takip cihazı Galaxy SmartTag 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. WinFuture tarafından paylaşılan basın görselleri, şirketin yeni modelde tasarım tarafında önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

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Galaxy SmartTag 2'nin uzunlamasına hap formundan vazgeçen Samsung, yeni modelde köşeleri yuvarlatılmış kare bir tasarım kullanıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek cihazın arka tarafında ise değiştirilebilir pil için kullanılan küçük bir iğne deliği bulunuyor.

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Galaxy SmartTag 3'ün tasarımı değişiyor

Galaxy SmartTag 3'teki en belirgin değişikliklerden biri, gövdede doğrudan anahtarlık veya taşıma askısı takılabilecek bir deliğin bulunmaması. Samsung bunun yerine aksesuar kullanımını öne çıkaran bir tasarıma geçmiş.

Cihazın üzerinde dahili delik bulunmadığından; çantaya, anahtarlığa veya tasmaya takmak için silikon, deri ve klipsli harici kılıflar ayrıca satılacak. Spigen gibi üçüncü taraf üreticilerin tasmaya özel montaj aparatları da opsiyonel aksesuarlar arasında yer alacak.

Galaxy SmartTag 3'ün özellikleri ve fiyatı

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy SmartTag 3, 30 x 30 mm boyutlarında ve 10 mm'den daha ince bir gövdeye sahip olacak. Cihazda Bluetooth LE'nin yanı sıra daha hassas konum takibi sağlayan UWB teknolojisi de bulunacak.

Gücünü değiştirilebilir bir düğme pilden alacak Galaxy SmartTag 3'ün ABD'de 30 dolar, Avrupa'da ise 28 euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Dört cihazdan oluşan paketin fiyatının da yaklaşık 93 euro olacağı belirtiliyor.

Samsung'un yeni takip cihazının kısa süre içinde Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.