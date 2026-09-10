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Apple, iPhone Duo'da Katlanma İzini Nasıl Neredeyse Görünmez Yaptı?

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Yeni iPhone Duo, katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından olan katlanma izini minimuma indiriyor. Peki Apple bunu nasıl yaptı?

Apple, iPhone Duo'da Katlanma İzini Nasıl Neredeyse Görünmez Yaptı?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünkü Apple etkinliğinde iPhone 18 Pro, Apple Watch modelleri ve AirPods 5 tanıtılsa da en çok dikkat çeken ürün hiç şüphesiz yıllardır beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’ydu. Cihaz, 1.999 dolarlık (Türkiye’de 229.000 TL) yüksek fiyata sahip olmasına rağmen sunduğu özelliklerle ilgi çekmeyi başardı.

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iPhone Duo’nun belki de en iyi özelliklerinden biri, katlanabilir telefonlardaki en önemli tasarımsal sorunlardan olan ortadaki katlanma izini minimuma indirmesi. Tabii ki çok küçük de olsa ortada bir iz mevcut ancak Apple, bu izi olabildiğince görünmez hâle getirmeyi başarmış. Peki bunu nasıl yaptı? Şirket, resmi ürün sayfasında ve basın bülteninde yayınladığı sıkça sorulan sorular bölümünde bu konuya doğrudan açıklık getirdi.

İçerikten Görseller

Apple, iPhone Duo'da Katlanma İzini Nasıl Neredeyse Görünmez Yaptı?
creaseic

Katlanma izi nasıl bu kadar görünmez hâle getirildi?

creaseic

Apple, iz görüntüsünü ve kullanım esnasındaki rahatsızlığı azaltmak adına cihazda özel bir nano doku kaplama teknolojisi kullandığını ifade ediyor. Şirket açıklamasına göre bu mat yüzey kaplaması, parlama ve yansımaları azaltarak katlanma çizgisinin görünürlüğünü en aza indiriyor. Optik olarak şeffaf yapıştırıcılar sayesinde ekran katmanları ekran katlandıkça rahatça kayabiliyor. Bu esnek mimari yapı, katlanma esnasında oluşan gerilimi düşürerek ekran izini minimum seviyede tutmayı başarıyor.

Cihazın gövde mimarisinde ve menteşe mekanizmasında ciddi bir mühendislik çalışması var. Apple, iPhone Duo'nun menteşe sisteminde 100’den fazla parçanın yer aldığını ve ekranın altında titanyum panel ile destek kaburgalarının bulunduğunu ifade etti. Menteşenin uzun ömürlü bir kullanım için pürüzsüz ve dengeli bir direnç sunduğunu da ekledi. Tamamen açıldığında bugüne kadar üretilmiş en ince iPhone olma unvanını taşıyan cihaz, iki ekranı tek bir kesintisiz çerçevede birleştiriyor.

iPhone Duo modeli, 16 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak. 23 Ekim 2026 Cuma günü ise resmen piyasaya sürülecek.

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