Samsung’un yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch 5 modeli ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Koreli bir teknoloji haber sitesi, akıllı saatin 2022 yılının hangi döneminde kullanıcılara sunulacağına dair bir açıklamada bulundu.

Teknoloji devi Samsung, yeni gelişmelerle haber başlıklarında yer almaya devam ediyor. Bugün sessiz sedasız yeni bir akıllı telefonun tanıtımını yapan şirketin Galaxy Watch 5 akıllı saatiyle ilgili de bir iddia ortaya çıktı. Koreli bir teknoloji haber sitesi olan TheElec, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada akıllı saatin 2022 yılının hangi döneminde geleceğine dair bir tahminde bulundu.

Samsung’un Galaxy Watch 5 modelinin akıllı saat piyasasının geleceğini belirlemede büyük bir paya sahip olacağı ön görülüyor. Serinin bir önceki akıllı saati Galaxy Watch 4, Google Wear OS yazılımını kullanmasına karşın Samsung ara yüzünden önemli parçaları da içinde bulunduruyordu. Galaxy Watch 5 ile ilgili en büyük soru işaretlerinden biriyse iki şirketin bu alanda nasıl bir yol izleyerek devam edeceği.

2022’nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulabilir:

TheElec’in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Samsung, ortaklarıyla birlikte 2022 yılında toplam 30 farklı tablet, kulaklık, dizüstü bilgisayar ve akıllı saati piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu ürünlerden biri olarak gösterilen Galaxy Watch 5’in de gelecek yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde kullanıcılara sunulacağı iddia ediliyor. Samsung’un bu alandaki hedeflerinden de bu iddiaların büyük ihtimalle doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Wear OS, Samsung ile olan ortaklığından bir hayli kârlı çıktı. Geçtiğimiz günlerde Counterpoint Research tarafından yayınlanan bir raporda 2021 yılının son çeyreğinde yapılan akıllı saat satışlarının %17’lik bölümünün Wear OS olduğu paylaşılmıştı. Elbette Samsung da bu ortaklıktan kendi payını almayı bildi. Kimi uzmanlar tarafından Apple Watch ile eşdeğer olduğu ileri sürülen Galaxy Watch ile ilgili haberler gelecek sene daha da hız kazanacak gibi duruyor.