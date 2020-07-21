Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2'nin Fiyatları Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G'nin fiyatları ortaya çıktı. Her iki telefonun da öncülleriyle oldukça benzer fiyattan piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Samsung, çıkardığı ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'da beklentileri karşılayamamış ve birçok sorunla baş başa kalmıştı. Şirket, ilk Fold'dan aldığı derslerle Fold 2 için kolları sıvadı ve cihaza yeni özellikler de ekledi.

Üstelik şirketin ikinci nesil Galaxy Fold cihazı ve Galaxy Z Flip 5G'nin fiyatları da ortaya çıktı. Bu iki cihazın fiyat bilgilerini ortaya çıkaran site ise Güney Kore'de yayın yapan ve Samsung haberleri konusunda oldukça güvenilir bir kaynak olan ETNews oldu.

Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G'nin fiyatları ortaya çıktı

İlk olarak Galaxy Fold 2'nin fiyatından başlayalım. İkinci nesil Galaxy Fold, 2,39 milyon Güney Kore Wonu, yani yaklaşık 2 bin dolar gibi bir fiyattan satışa sunulacak. İlk Galaxy Fold'un 1.980 dolardan satışa çıktığını düşünecek olursak yüksek bir fiyat artışı söz konusu değil.

Galaxy Fold 2'nin 7,7 inç 120 Hz iç OLED ekrana, 6,3 inç kapak ekranına, 5G destekli Snapdragon 865 Plus yonga setine ve 5 kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Bu kameralardan üçü arka tarafta, 2'si ise ön tarafta bulunacak. Cihazın arka tarafında 12 MP ana kamera, 64 MP telefoto lens, 12 MP ultra geniş açılı lens yer alırken ön tarafına 10 MP selfie kameraları bulunacak. Ancak Fold 2'nin Fold'a göre eksik olacağı bir nokta var: Galaxy Buds. Cihazın kutusundan Galaxy Buds çıkmayacak.

Samsung'un ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'in 5G varyantı Galaxy Z Flip 5G'nin ise 1,65 milyon Güney Kore Wonu, yani yaklaşık 1.380 dolar olacağı iddia edildi. Cihazın şubat ayında tanıtılan LTE sürümü de aynı fiyata sahipti. Telefon, ülkemizde 12 bin 350 TL bandından çıkmıştı, şu anki fiyatı ise 11 bin 600 TL civarında ancak satıcıya göre fiyatı daha da yükselebiliyor.

Bu iki katlanabilir telefonun, Galaxy Note20, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Tab S7 ile birlikte Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu iki cihazın satışının ise tanıtımından 1 ya da 2 ay sonra başlayacağı tahmin ediliyor.