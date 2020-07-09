Daha önce pek çok akıllı telefon için konsept tasarımlar oluşturan Concept Creator, şimdi de kısa süre önce patentleri ortaya çıkan ve Mate V olarak adlandırılması beklenen Huawei'nin dikine katlanabilir telefonu için konsept tasarım oluşturdu.

Birinci nasıl katlanabilir akıllı telefonlar, 7 inçleri aşan 3:4 benzeri ekranları ve tek elle kullanmanın neredeyse imkansız olması nedeniyle bir telefondan çok katlanabilir tabletlere benziyorlardı. İkinci nesil katlanabilir telefonlardaysa bu durum biraz daha değişti.

Samsung, Galaxy Z flip ile; Motorola ise Razr ile ikinci nesil katlanabilir telefonları gerçek birer akıllı telefona benzetmeyi başardı. Bu cihazlar ince uzun yapılarıyla açıldıklarında standart bir akıllı telefon gibi görünürken, katlandıkların küçük, yalnızca bildirimlerin kontrol edilebildiği cihazlar haline geliyorlardı.

Huawei Mate V'ye ait olduğu düşünülen patent

Bununla birlikte Huawei, hala bir dikine katlanan akıllı telefon tanıtmış değil. Ancak kısa süre önce Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nde (CNIPA) ortaya çıkan bir patent, Huawei’nin de dikine katlanabilen, tek elle kullanıma uygun bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını göstermişti.

Concept Creator, Huawei’nin yeni ortaya çıkan patentinden yola çıkarak Mate V olarak adlandırılması beklenen söz konusu akıllı telefonun gerçekte nasıl görünebileceğini ortaya koyan bir konsept tasarım oluşturdu.

Huawei Mate V konspet tasarımı

Söz konusu konsepti incelediğimizde Huawei Mate V’nin ekranında, iPhone’lardakine benzer geniş bir çentik yer alacağını görüyoruz. Cihazın arkasında ise dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü bir kamera kurulumu ve bu kurulumun hemen altına ince uzun bir ekran yer alıyor.

Huawei Mate V konsepti video