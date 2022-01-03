Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bulut oyun platformlar ve NFT desteği barındıran yeni akıllı televizyonlarını duyurdu. Şirketin CES 2022 etkinliğinde detaylı olarak göstereceği televizyonları, NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia platformlarına ev sahipliği yapacak.

Gelecekte yaşamımızda yer edinecek teknolojileri gördüğümüz CES 2022 etkinliği öncesinde Samsung, birçok yeniliğe ev sahipliği yapan yeni akıllı televizyonlarını duyurdu. Görüntü kalitesi, ses teknolojileri ve akıllı özellikleri beraberinde getiren televizyonlar, bunların yanı sıra oyun dünyası ve NFT’ler için de ilklerden biri olacaklar.

Samsung’un duyurduğu yeni akıllı televizyonları, 2022 model MICRO LED, Neo QLED ve Lifestyle serileri oldu. Şirketin amiral gemisi serisi MICRO LED’in CES 2022’de 110, 101 ve 89 inçlik modellerinin gösterileceği belirtilirken bu televizyonlarda yer alacak ilgi çekici yenilikler, şu şekilde açıklandı:

NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia televizyonlara geliyor

Samsung’un yeni televizyonlarıyla geleceğini duyurduğu en heyecanlandıran detaylardan biri, bulut tabanlı oyun platformları Utomik, NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia’nın televizyonlarda yer alacağıydı. Buna göre Samsung, yenilenen Smart Hub ile birlikte ‘Gaming Hub’ kategorisine yer verecek ve burada kullanıcılarına bulut tabanlı oyun deneyimi sunacak.

Samsung Gaming Hub, yalnızca bulut tabanlı oyun oynama imkânı da sunmakla kalmayacak. Kullanıcıların HDMI ile bağladıkları oyun konsolları da bu merkezde bulunacak. Böylelikle bulut tabanlı oyun platformlarından veya konsoldan oyun oynarken sürekli kol değiştirmek yerine kullanıcılar, Xbox ya da PlayStation kontrolcülerini her ikisi için de kullanabilecekler.

Şubat 2020’de Microsoft ile kurulan bulut tabanlı oyun ortaklığına rağmen Samsung, Xbox Cloud Gaming’i (xCloud) televizyonlarında sunmayacak – en azından şimdilik.

NFT’ler televizyonlara geliyor

2022 model yeni Samsung televizyonlarıyla gelecek bir diğer heyecanlandırıcı özellik ise NFT desteği olacak. Samsung, 2022 televizyonlarıyla başlamak üzere NFT’ler için geniş çaplı destek sunmayı planladığını açıkladı. Bu yılki yeni televizyonlarla birlikte Samsung, dünyanın ilk televizyon tabanlı NFT gezgini ve pazar yeri platformunu dünyaya sunuyor.

Bu platformla birlikte Samsung televizyon kullanıcıları, NFT pazarındaki NFT’lere göz atabilecek, satın alabilecek ve en sevdikleri NFT’leri sergileyebilecekler. Ayrıca platform, NFT’ler ve blok zinciri meta verileri hakkında da kapsamlı bilgiler sunacak. NFT platformu hakkında daha fazla detay önümüzdeki aylarda sunulacak.

Samsung, böylelikle NFT’leri destekleyen ilk büyük televizyon üreticisi oldu.

Radyo dalgalarıyla şarj olan kumanda

Samsung’un televizyonlarıyla birlikte duyurduğu son yeni teknolojisiyse kumandalar üzerinde oldu. 2021 yılında Güneş enerjisinden faydalanarak şarj olan kumandalarını piyasaya süren Samsung, bu kez hem Güneş enerjisi hem de radyo dalgalarını kullanarak şarj olabilen Eco Remote uzaktan kumandasını duyurdu. Yeni Eco Remote kumanda, yönlendiricilerin radyo dalgalarını toplayarak bunları enerjiye dönüştürüyor ve sürekli şarj olabiliyor.