Samsung, yapay zekâ yatırımlarını genişletmek için OpenAI ile görüştüğü ortaya çıktı.

Samsung, son yıllarda piyasaya sürdüğü ürünlerin yeterince yenilikçi olmadığı yönünde eleştiriler almıştı. Şirketin bu algıyı değiştirmek ve ürünlerini daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla yapay zekâ teknolojilerine daha fazla yatırım yapmayı planladığı ortaya çıktı. Samsung’un yeni stratejiler geliştirdiği ve yapay zekâ alanındaki iş birliklerini genişletmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Samsung, yapay zekâ teknolojilerine daha fazla yatırım yaparak ürünlerini daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirketin Başkanı Jay Y. Lee’nin, OpenAI CEO’su Sam Altman ile bir görüşme gerçekleştireceği söyleniyor. İşte detaylar!

Samsung, OpenAI ile ChatGPT’yi cihazlarına entegre etmeye mi hazırlanıyor?

Samsung, halihazırda Google ile iş birliği yaparak Galaxy AI platformunu geliştirdi. "Sıkıcı" algısının aksine son derece yenilikçi bir gelişmeydi. Ancak şirketin yapay zekâ alanında yalnızca Google’a bağımlı kalmak istemediği öne sürülüyor. OpenAI ile olası bir anlaşma, Samsung ürünlerinde ChatGPT gibi farklı yapay zekâ modellerine yer verilmesini mümkün kılabilir. Böylelikle kullanıcılara Google’ın Gemini modeli dışında alternatifler sunarak Samsung ekosisteminde daha fazla seçenek oluşturabilir.

OpenAI’ın yapay zekâ çiplerine olan yüksek talep nedeniyle bileşen tedarikinde zorluk yaşadığı biliniyor. Şirketin bu sorunu aşmak için kendi çiplerini geliştirmeyi planladığı öne sürülüyor. Bu noktada yarı iletken üretiminde güçlü bir konuma sahip olan Samsung devreye girebilir. OpenAI’ın ise Samsung’un üretim kapasitesinden faydalanarak çip tedarikinde daha bağımsız bir konuma gelmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

Samsung, OpenAI ile iş birliği yapmak isteyen tek şirket değil. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın, TSMC ile de benzer görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. TSMC, küresel yarı iletken pazarının en büyük üreticisi konumunda ve Apple ile Qualcomm gibi dev şirketlere çip sağlıyor. Samsung’un bu rekabet ortamında nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.

Samsung’un, OpenAI ile olası bir iş birliği kurarken mevcut Google ortaklığını da dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekecek. Google, uzun yıllardır Samsung’un en önemli iş ortaklarından biri konumunda ve OpenAI ile yapılacak bir anlaşmanın bu ilişkide gerginlik yaratıp yaratmayacağı merak konusu. Şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve görüşmenin sonuçlarının ne olacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.