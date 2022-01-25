Samsung, yeni bir kredi kartı teknolojisi geliştirdi. Özel bir çip kullanan sistem, tüm onay işleminin kart içerisinde barındırılmasını sağlıyor. Gerçek parmak izi taraması yapmadan kullanılamayan sistem, tüketiciyi her türlü tehditten koruyabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kredi kartlarında kullanılmak üzere hazırladığı yeni ve özel bir biyometrik güvenlik sistemi duyurdu. Samsung'un yeni güvenlik sistemi, bir kredi kartına hem parmak izi okuma sensörü hem güvenlik işlemcisi barındırıyor. Kredi ve banka kartları, bu sistem sayesinde olası dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarından korunabilecekler.

Aslına bakacak olursak üzerinde parmak izi okuyucu sensör bulunan kartlar zaten kullanılıyor. Ancak Samsung'un tasarladığı sistem, bilgiler cihaza gitmeden tanımlama yapıyor. Bu da sistemin güvenliğini benzerlerinden ayırıyor. Verileri hem doğrulayan hem depolayan hem analiz eden hem de işleyen sistem, yapay parmak izlerine ve diğer sahtecilik girişimlerine karşı da koruma sağlıyor.

Parmak izi tarayıcılı güvenlik sistemi, tüm kart türleri için kullanılabiliyor

Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Kenny Han tarafından yapılan açıklamalarda, bu kartın öncelikli olarak ödeme sağlayıcılar için geliştirildiği ifade edildi. Ancak sistemin bundan ibaret olmadığını ifade eden Samsung yöneticisi, gerektiği durumlarda öğrenci kartı gibi basit kartlar ya da üst düzey güvenliğin gerektiği giriş kartlarında da kullanılabileceğini ifade ediyor.

Samsung'un kredi kartı teknolojisinde kullandığı S3B512C isimli çip, iki noktada çok önemli avantaj sağlıyor. Bunlardan ilki, bu kartlarda şifre kullanımının olmaması. Yani koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren temassızlık, bu kart ile daha da ön plana çıkıyor. İkinci avantaj ise parmak izi okuması olmadan kullanılamıyor oluşu. Bu da kart çalınsa ya da kaybolsa bile tüketicinin güvende olduğu anlamına geliyor.