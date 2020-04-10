Bu yılın başlarında Las Vegas'taki CES 2020'de tanıtılan Samsung 2020 QLED 8K TV serisi, birinci sınıf tasarımı, olağanüstü görüntü kalitesi ve gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile TV teknolojisinin geleceğine etkileyici bir bakış sunmuştu. Şirket bugün, yeni amiral gemisi TV'sinin nasıl geliştirildiğini anlatan bir blog yazısı paylaştı.

Akıllı telefon sektöründeki hakim konumunun yanı sıra, televizyon piyasasında da önemli bir paya sahip olan Samsung, geçtiğimiz ocak ayında CES 2020'de görücüye çıkardığı yeni nesil QLED 8K TV serisi ile çıtayı bambaşka bir noktaya taşımıştı.

Kullanıcılara daha önce görülmemiş bir ev eğlencesi deneyimi ve akıllı ev entegrasyonu sunan 2020 QLED 8K TV’ler, ekranda yaklaşık 1 milyar farklı renk oluşturabilen yüzde 100 renk hacmi sayesinde sürükleyici bir izleme deneyimi ortaya çıkarıyor.

Samsung'un yeni nesil QLED 8K TV'leri neredeyse yüzde 99'luk bir ekran/gövde oranına sahip

Samsung'un yeni nesil QLED 8K serisi ayrıca her sahnenin siyah seviyesi ve ekrandaki en yüksek parlaklık arasındaki kontrastı en üst düzeye çıkarmak için dinamik meta verileri kullanan HDR10'un gelişmiş bir sürümü olan HDR (Yüksek Dinamik Aralığı) 10+ özelliğine ev sahipliği yapıyor.

Her sahne için parlaklık ve kontrastı optimize eden televizyon, aynı zamanda ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş Yapay Zeka (AI) teknolojisinden güç alıyor. Çerçeve kalınlığı yalnızca 15 milimetre olan 2020 QLED 8K TV serisi, yüzde 99'a yakın ekran/gövde oranı ile bu alanda piyasadaki en yüksek standardı sunuyor.

Samsung QLED 8K TV'ler, her sahne için parlaklık ve kontrastı optimize ediyor

Samsung Newsroom, HDR10 + teknolojisi ve QLED 8K hakkında daha fazla bilgi edinmek için Samsung Electronics'in Görsel Ekran İşletmesinin Resim Kalitesi Çözüm Laboratuvarı geliştiricileriyle görüştü.

Daha önce benimsedikleri SDR (Standart Dinamik Aralık) standardının 100 nit'lik düşük parlaklık seviyesi ve dar bir renk gamı sunduğunu belirten Seonseok Kim, HDR10+ sayesinde 1.000 nitin üzerindeki geniş renk gamı ​​ile tüketicilere daha önce hayal bile edilemeyen parlaklık ve renk aralıkları sunduklarını söyledi.

Yeni nesil QLED 8K TV’lerin arkasındaki mühendis ekibi

Beomjoon Kim ise önceki teknoloji olan HDR10’un, tüm videoya tekil bir kontrast aralığı eğrisi uyguladığını, ancak HDR10+ teknolojisinin ortalama parlaklık, maksimum parlaklık ve toplanan veri dağılımını analiz ederek farklı kontrast aralığı eğrileri uygulayabildiğini belirtti.

Samsung’un yeni nesil QLED 8K TV’lerinin arkasındaki bir diğer isim olan Martin Junseob Kim, farklı parlaklık ayarlarına sahip farklı TV modellerinin aynı ekran deneyimleri sağlayabildiğinden emin olduklarına vurgu yapıyor. Kim, HDR teknolojilerini geliştirirken karşılaştıkları en büyük zorluğun bu olduğunu söyledi.

Youngwook Sohn ise kullanıcılara gerçekçi video deneyimleri sunmak için sürekli olarak çalıştıklarını belirterek, “Her zaman, yeni nesil ekranlar için mümkün olan en iyi HDR kalitesini oluşturmayı ve daha önce hayal bile edilmeyen görüntüleme deneyimleri sunmayı hedefliyoruz. Tüketicilerin ve iş ortaklarımızın geri bildirimlerine dayanarak HDR10+ teknolojimizi geliştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.