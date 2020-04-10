Samsung Galaxy S21, Ekran Altı Kameraya Sahip Olabilir

Samsung'un akıllı telefon tasarımlarını bir adım öteye taşıyacak ekran altı kamera tasarımı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu bağlamda Samsung’un gelecek sene piyasaya süreceği Galaxy S21 serisinde ekran altı kamera teknolojisinin olacağı iddia edildi.

Samsung, Galaxy S20 serisini piyasaya sunalı çok uzun bir zaman olmadı. Akıllı telefon üreticisi şimdi yeni Galaxy Note serisini duyurmak için hazırlıklara devam ederken iddialar Samsung’un gelecek sene duyuracağı Galaxy S21 serisine kadar uzandı.

Ortaya çıkan yeni bir iddia Samsung’un Galaxy S21 serisinde ekran altı kamera kullanmayı düşündüğünü ve ekran altı kamera için çalışmalarını hızlandırdığını öne sürdü. Samsung, yeni kamera teknolojilerini genellikle ilk olarak Galaxy S serilerinde kullanıyor. Bu nedenle böyle bir teknolojinin Galaxy Note20'de kullanılması daha düşük ihtimal.

Samsung, ekran altı kamera ile akıllı telefon tasarımlarını başka bir noktaya taşıyabilir

Bazı söylentiler ortaya çıkmasına rağmen ekran altı kamera teknolojisinin karşısında hala çeşitli zorluklar yer alıyor. Kamera sensörünün maruz kaldığı yetersiz aydınlatma nedeniyle gerçekleşen görüntü kalitesi kaybının yanı sıra kamera sensörünün yerleştirileceği ekran alanının piksel yoğunluğunu ekranın geri kalanı ile eşleştirmek gibi zorluklar, bu teknolojinin önündeki en büyük engeller olarak karşımızda duruyor.

Samsung, bugüne kadar kamera teknolojisi noktasında pek çok konuda sektörde öncü oldu. Şirketin hem kamera sensörü hem de ekran teknolojileri konusundaki konumunu göz önüne aldığımızda ekran altı kamerayı ilk kullanan şirketin Samsung olması çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

Ekran altı kamera için sadece Samsung çalışmıyor. Geçtiğimiz günlerde Oppo’nun da bir ekran altı kameraya sahip telefon prototipini gördük. Aynı şekilde Xiaomi’nin çalışmaları ve kendi uygulaması da görüldü. Huawei’nin de aldığı patentler akıllı telefon üreticisinin bu alanda çalıştığını gösteriyor.