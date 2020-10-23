Samsung, QLED TV'ler ile Nasıl Zirveye Oynadığını Açıkladı

Samsung, paylaştığı yeni bir açıklama ile QLED TV'lerinin sektörde zirveye oynamayı nasıl başardığını açıkladı. Samsung'e göre başarının arkasındaki temel faktörler, kalıcı görüntü kalitesi ve güvenliğe verilen önem.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, daha çok akıllı telefonları ile konuşuluyor olsa da gerçekte bilgisayardan televizyona, buzdolabından bellek yongalarına kadar son derece geniş bir ürün portföyü olan bir tüketici elektroniği şirketi. Samsung’un akıllı telefonlardan sonra en fazla konuşulduğu ve tercih edildiği ürün kategorisi ise TV’ler olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung’un ‘ekran’ sektöründe en iyiler arasında yer aldığı ve yüksek görüntü kalitesi sunduğu su götürmez bir gerçek. Zira günümüzde OnePlus’tan iPhone’a kadar pek çok akıllı telefonda ‘iyi’ bir görüntü deneyimi için Samsung ekran tercih ediliyor. Bu nedenledir ki Samsung, temel unsurun ekran olduğu TV sektöründe de en başarılı markalar arasında yer alıyor. Peki Samsung TV'leri başarılı kılan tam olarak ne? Samsung Türkiye, bu soruya ayrı ayrı başlıklar halinde cevap vermiş durumda.

Samsung QLED TV’ler, ekran yanması ve ısınma sorununun önüne geçmiş durumda

Samsung tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung TV’lerin en önemli özelliklerinden biri, ekran yanması sorununu bertaraf etmiş olması, şirketin açıklamalarına göre Samsung QLED TV'lerin ekran yanması konusundaki başarısı, Alman teknoloji dergisi Video’dan “ekran yanması sorunu yaşatmayan televizyon” sertifikası alan ilk televizyon serisi olmasıyla kanıtlanmış durumda.

Dahası Samsung, aşırı ısınma sorununa yönelik de ciddi tedbirler aldığını ve söz konusu tedbirlerin TUV Rheinland tarafından da onaylanarak QLED TV'lerde hiçbir aşamada aşırı ısınma görülmediğini kanıtladığını ifade ediyor.

Göz sağlığı için güvenlik

Yine Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung QLED TV’ler, Uluslararası Elektroteknik Kurulu'dan (IEC) fotobiyolojik ve göz güvenliğiyle ilgili standartlara uygunluk ve Underwriters Laboratories'den (UL) "Fotobiyolojik LED Tehlikesi Yok" onayı alarak yaydığı ışık türlerinin herhangi bir fotobiyolojik tehlike oluşturmadığını kanıtlamış oldu.

Uzun ömürlülük, ekran yanması için ömür boyu garanti

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung QLED TV’lerde görüntü kalitesinin düşmeye başlaması on yıl gibi oldukça uzun bir süreyi bulabiliyor. Dahası Samsung, QLED TV'lerde ekran yanmasına karşı ömür boyu garanti veriyor. Ayrıca açıklamaya göre TV’lerde bulunan kuantum nokta teknolojisi, zaman içinde bozulmaya uğramıyor ve üst düzey görüntü kalitesini uzun yıllar sürdürmeye devam ediyor.

Yüksek görsel kalitede süreklilik ve üst seviye ses

Kuantum nokta teknolojisi demişken; söz konusu teknolojide bulunan kuantum noktaları, nanopartiküllerin boyutuna göre ışık yayan ve kaliteden ödün vermeden sürekli olarak etkili olabilen yenilikçi bir yarı iletken malzemeden oluştuğundan ekrana yansıtılan görüntülerdeki detayların netliği çok daha yüksek olabiliyor.

Ses konusuna gelince; Samsung QLED TV'lerde bulunan yapay zekâ destekli OTS+ (Nesne Takip Eden Ses) özelliği, ses hareketinin ekranda görünen nesnelerle eşleşmesini sağlıyor. Ayrıca Aktif Ses Yükseltici (AVA), arka plandaki rahatsız edici sesleri ortadan kaldırıyor. Bir başka deyişle Samsung, görüntü ve sesi ayrı donanımlarla sunuyor olsa da ikisinin birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

Akıllı TV’ler için 4K çözünürlük yavaş yavaş standart haline gelmeye başlıyor ve 8K, bu noktada en yenilikçi ekran teknolojilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Samsung, geleceğin standardı olması beklenen 8K için de ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor ve üst düzey çözünürlük ve netlik sunan QLED 8K 2020 TV’ler bunun en somut örneği.

QLED 8K 2020 TV’lerde bulunan Quantum İşlemci 8K; milyonlarca öğrenilmiş model aracılığıyla geliştirilen kapsamlı bir bilgi veri tabanından yararlanarak mümkün olan en yüksek kalite standardı sunarken içeriğin her sahnesini analiz ediyor ve aydınlatmayı, rengi, kontrast ayrıntılarını ve verileri kapsamlı olarak işleyebiliyor. Kısacası Samsung, akıllı TV sektöründeki yerini kaybetmemek için mümkün olan en yenilikçi teknolojileri tüketicilerin beğenisine sunmaya çalışıyor ancak elbetteki bu noktada yorum, siz değerli okuyucularımız yani tüketicilerde oluyor.