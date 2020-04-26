Samsung Kızaklı Kameralı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un üzerinde çalıştığı kızaklı ön kameraya sahip yeni telefonunun görselleri, OnLeaks tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görsellerdeki cihaz henüz kesinlik kazanmamış olsa da Samsung’un böyle bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Akıllı telefon sektörünün zirve noktasında yer alan Samsung, özellikle son zamanlarda cihazlarında radikal değişiklikler yapmaya başladı. Son olarak dikdörtgen kamera kurulumu tasarımını hayatımıza sokan şirket, görünüşe göre bu kez kamerayı farklı bir noktaya, cihazın içine konumlandıracak.

Daha önce Xiaomi’nin Mi 9T telefonu gibi akıllı telefonlarda gördüğümüz kızaklı ön kamera, OnLeaks tarafından ortaya çıkarılan görüntülere göre artık Samsung’un da hedefinde. OnLeaks tarafından yayınlanan görsellerde kızaklı sisteme sahip bir ön kamerayı barındıran Samsung telefonu yer aldı.

Samsung’un kızaklı ön kameraya sahip telefonu:

Görsellerde gözüktüğü üzere kızaklı ön kameraya sahip olan yeni Samsung akıllı telefonu, bu kamera sistemine sahip olan her telefon gibi ön yüzünü tamamen kaplayan bir ekrana sahip. Üstelik şu anda yalnızca resimlere bağlı olarak konuşsak da Samsung’un bu telefonu, bazı amiral gemilerinde olduğu gibi yana doğru kıvrılan bir ekranla gelecek.

Görsellerde yer alan diğer detaylara göre Samsung, bir ilki deneyeceği bu telefonda parmak izi okuyucusunu ekrana gömülü yapmayacak. Şirket, bunun yerine parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında bulunduğu bir tasarımı seçecek. Yani cihaz, Galaxy A serisinde bulunan birçok telefona benzer bir tasarıma sahip olacak.

Samsung’un Galaxy A serisinden bahsetmişken yine görsellerde de görüldüğü gibi cihazın kamera kurulumu da bu serideki diğer telefonlarla benzer bir yapıya sahip olacak. Görsellerle paylaşılan bilgilere göre de cihaz, 6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ve 183,5 mm x 77 mm x 9,2 mm ebatlarıyla gelecek.

Samsung’un yeni akıllı telefonu olacağı söylenen bu telefonun henüz bir kesinlik taşımadığını söyleyebiliriz. Ancak OnLeaks tarafından yayınlanan diğer birçok görsel piyasaya sürülen ürüne oldukça benzer ya da tamamen aynısı olarak karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla bu cihaza karşı hâlâ bir güven taşımıyor olsak da böyle bir şeyle karşılaşırsak da şaşırmamamız gerekiyor.