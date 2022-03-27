Rus Telefon Şirketi BQ'nun Android Sertifikası İptal Edildi

Rusya'ya en büyük yaptırımlardan biri yine Google'dan geldi. Rus şirket BQ'nun Android sertifikasını iptal eden Google, ülkedeki ihracata büyük bir darbe vurdu.

Google, Rusya’ya ambargo uygulayan şirketler arasında yer alan en büyük isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Google platformlarından para kazanmasının yasaklanmasının ardından Google Cloud’a ülkeden müşteri kabul edilmeyeceğini açıklayan şirket, bu defa da farklı bir yaptırımla gündemde.

Rusya’nın General Mobile’ı olarak görülen BQ, Rus lider Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgaliyle zor günler geçiriyor. Google’ın yaptırımlarına ek olarak Rus şirket BQ’nun akıllı telefonlarını sertifikalandırmayı bırakmasıyla şirket yeni çözüm yöntemleri aramaya başladı.

Rusya’da Android telefon kullanılamayacak mı?

Andorid telefonlarda Google Hizmetlerini (GMS) kullanabilmek için şirketlerin bu telefonları Google tarafından sertifikalandırması gerekiyor. Google da Rusya’nın BQ akıllı telefonları sertifikalandırmayı bırakarak şimdiye kadar uyguladığı en büyük yaptırımlardan birine imza attı. Bu durum halihazırda lisanslı cihazları etkilemeyecek gibi görünse de BQ’nun yeni Android modelleri için büyük bir sorun yaratıyor. Aynı zamanda Google’ın Rusya’daki hizmet sunumunu yasaklaması, ülkedeki ihracata büyük bir darbe vurmuş oldu.

Google’ın bu hamlesi, halihazırda kullanımda olan Android telefonları etkilemese de ileriye dönük bakıldığında şirketlerin Android işletim sistemine sahip telefonları piyasaya sürememesi anlamına geliyor. Bu yaptırımın süresi belirsiz olmakla birlikte, şu an için ülkede yeni telefon modelleri için Google Hizmet sertifikası verilmiyor. Ülkedeki en büyük akıllı telefon üreticisi olan BQ’nun Android sertifikasının iptalinin ardından, şirket yeni modelleri için farklı çalışmalara başladı.

BQ, Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS’u kullanmak için testlere başladı

2019 yılında Huawei tarafından piyasaya sürülen HarmonyOS, şu anda pek çok akıllı telefon modelinde kullanılıyor. Telefonların belleğinde çok fazla yer kaplamayan ve 220 milyondan fazla Huawei cihazın işletim sistemi olarak kullanılan bu sistem, BQ için de bir çıkış yolu olabilir.

HarmonyOS işletim sistemini kullanmak için çalışmalara başlayan BQ’nun 2022 yılının ikinci yarısına kadar yeni işletim sistemine sahip akıllı telefonlarını piyasaya süreceği iddia ediliyor. Huawei’in bu konuda bir yaptırım uygulaması ise gündemde değil. Rusya, pek çok yaptırıma karşı çıkış yolları aramaya devam ederken, BQ da bu çıkış yolunu bulmuş gibi görünüyor.