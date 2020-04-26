Son yılların özellikle de ülkemizde en çok beklenen oyunlarında bir tanesi hiç şüphe yok ki Mount & Blade II: Bannerlord olmuştu. Oyun geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Samsung Türkiye ise oyunun hayranları için Steam oyun kodu kampanyası başlattı.

Mount & Blade II: Bannerlord, yıllar süren bekleyişin ardından TaleWorlds’ün resmi sitesinde ve Steam üzerinde erken erişimle 30 Mart tarihinde çıkış yaptı. Oyunun Steam sayfasında Taleworlds Entertainment tarafından paylaşılan gönderide, oyunun Alpha ve Beta olarak iki dala ayrıldığı açıklandı.

Oyunun beta kısmına gelen ilk büyük güncelleme ise oyunun performansını arttırmayı amaçlıyor. Bu güncelleme ile oyunun RAM ve VRAM tüketimi azalırken, çeşitli çökmeler de düzeltildi. Oyunun kullanıcı arayüzünde ve savaş yapay zekasında da değişiklikler gerçekleştirildi. Samsung Türkiye de salgın nedeniyle evde kalan Mount & Blade II: Bannerlord hayranları için Steam oyun kodu kampanyasını hayata geçirdi.

Samsung Türkiye'den Mount & Blade II: Bannerlord hayranları için kampanya:

23-30 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada firmaya ait 24 inç ve 27 inç Gaming monitörler ve SSD’ler yer alıyor. 1800R Kavisli ekrana sahip 24 inç monitör, 144 Hz yenileme hızı ve Freesync barındırıyor. 27 inç ekranda ise yüksek hızlı 144 Hz yenileme oranı, WQHD çözünürlük ve AMD Freesync bulunuyor.

Mount & Blade II: Bannerlord Steam oyun kodu kazanmak ve kampanyayla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için buradan yardım alabilirsiniz. Ayrıca, kod kazanmak için ilgili kampanya döneminde kampanyaya dahil olan seçili ürünlerde alışveriş yapılması gerekiyor.

Oyun kodu kazanımlarının, alışveriş sonrası 3 iş günü içerisinde, ilgili markanın koşullarında belirtildiği gibi ilgili markanın prosedürü doğrultusunda tüketicinin alışveriş sırasında bildirdiği telefon numarasına SMS olarak iletileceği belirtildi. Kampanya koşullarına uygun olarak ürün satın alımı yapan tüketicilere 700 adet oyu kodu gönderilecek.