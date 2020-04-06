Mount & Blade II: Bannerlord, 7 Günde 7 Güncelleme Aldı

Türkiye merkezli oyun geliştiricisi TaleWorlds Entertainment, geçtiğimiz günlerde erken erişime açılan Mount & Blade II: Bannerlord için ilk günden bu yana her gün güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncellemelerle oyun, daha istikrarlı bir hâle getirilmeye çalışılıyor.

Yıllar süren bekleyişin ardından 30 Mart tarihinde serinin hayranlarıyla buluşan Mount & Blade II: Bannerlord, daha çıkışının üzerinden bir hafta geçmeden milyonlarca oyuncu sayısına ulaştı. Oyun öyle büyük bir sükse yaptı ki Steam üzerinde bu yılın en iyi çıkış yapan oyunu olmayı başardı.

Serinin hayranlarından gelen büyük ilginin ardından bir teşekkür yazısı yayınlayan Türkiye merkezli geliştirici firma TaleWorlds Entertainment, oyunculara teşekkürünü göstermenin bir başka yolu olarak da sürekli güncelleme yayınlıyor. Oyunun çıkış günündeki yamayı da sayarsak 7 günde toplam 7 güncelleme yayınlanan oyun, erken erişim sürecinde her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Mount & Blade II: Bannerlord, yayınlandığı günden beri her gün güncellendi:

8 yılın ardından erken erişimle oyuncuların beğenisine sunulan Mount & Blade II: Bannerlord, yapımcı firmanın da aksini iddia etmediği üzere hâlâ daha bazı oyun içi hatalar barındırıyor. Bu noktada pek çok oyuncu, yaptıkları geri bildirimlerde çoğu oyun içi hatalar olmakla birlikte bazı sistemsel hataları da bildiriyorlar.

Hatta şu anda Reddit’te oyuncuların Bannerlord’da yaşadıkları problemleri paylaştıkları bir akım başladı. Esasında paylaşılan görseller, oyunu veya yapımcı firmayı eleştirmekten ziyade eğlence amacıyla paylaşılıyor. Zaten pek çok oyuncu da bu hatalara aldırış etmeden, 8 yılın ardından yeni bir Mount & Blade oyunu oynamaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.

Oyunun Steam sayfası üzerindeki %85’lik ‘Çok Olumlu’ değerlendirmesi de serinin hayranlarının oyunu ne kadar beğendiğini gözler önüne seriyor. Ne olursa olsun Mount & Blade II: Bannerlord, önümüzdeki birkaç sene daha binlerce kişi tarafından oynanmaya devam edecek. Bu noktada asıl önemli nokta, oyunun erken erişimden çıktığında nasıl bir hâl alacağı olacak.