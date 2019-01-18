Samsung'un çıkaracağı yeni katlanabilir telefon olan Samsung Galaxy F, premium bir telefonun iki katı fiyatına satışa sunulabilir.

Katlanabilir Galaxy F serisinin fiyatını merak ediyorsanız, Kore medyası bu merakınızı giderecek bir açıklama yaptı. Galaxy F ve Galaxy S10'un 20 Şubat tarihinde duyurulması bekleniyor.

Kıdemli bir Samsung yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, yeni çıkacak olan katlanabilir telefon premium telefonların yaklaşık iki katı fiyata satılacak. Bu yeni katlanabilir telefon, fiyatının hakkını verecek bazı benzersiz özelliklere sahip olacak. Bu özelliklerin arasında 3 uygulamayı aynı anda çalıştırma ve ihtiyaç olduğu zaman tablet gibi büyük boyutlu kullanabilme bulunacak.

Galaxy S10 ile ilgili de bir açıklama yapan Samsung yetkilisi “Galaxy S10’da ekranda sadece kamera için bir delik olacak ve ekranın geri kalanı istediğiniz şekilde kullanmanız için size bırakılacak. Çift ön kamerası olan S10+ için de ekranın sağ üst köşesinde eliptik bir delik olacak” dedi.

Bütün bu açıklamalara ek olarak Kore medyasının S10 için yaptığı bir başka açıklama ise “S10’un diğer telefonlara karşı bir avantajı daha var: Ekran içi parmak izi tarayıcı” şeklinde oldu.

Birinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucuların yavaş ve hantal olarak çalışmasından dolayı Samsung, ikinci nesil bir ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı kullanacak. Bu ekran içindeki parmak izi tarayıcısı, piyasadaki en hızlı parmak izi tarayıcısı olacak. Şu an için hiçbir telefon üreticisi bu tarayıcıyı kullanmıyor.