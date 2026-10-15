Samsung'dan Üretim Gecikmelerine Karşı Yeni Hamle

Galaxy Z Fold 8'in üretiminde yaşandığı öne sürülen ekran çipi sıkıntısı, Samsung'u alternatif tedarikçi arayışına yöneltti.

Son dönemde teknoloji dünyası, artan parça maliyetleri ve çip sıkıntılarıyla boğuşuyor. Akıllı telefon pazarının liderlerinden Samsung da bu tablodan nasibini aldı. Galaxy Z Fold 8'e gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanan şirket, üretim gecikmesiyle karşılaştı. Ekran sürücü çiplerindeki (DDI) tek tedarikçisi UMC'nin 22 nm üretim hatlarının tamamen dolması, Samsung'un eylül ayına ait üretim planını yüzde 10 azaltmasına neden oldu.

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Bu tedarik sorunu, Samsung'u gelecekte benzer gecikmeler yaşamamak için yeni seçenekler aramaya yöneltti. Üretimdeki aksamanın satışlara ve gelirlere yansımasını istemeyen şirket, çip tedarikini farklı üreticilerle güvence altına almayı planlıyor.

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Yeni ortak yolda

Samsung, ekran çipi tedarikinde yalnızca UMC'ye bağlı kalmamak için GlobalFoundries'i de tedarikçi ağına katmayı planlıyor. Böylece tek bir üreticinin kapasitesini doldurmasıyla ortaya çıkan sıkıntıların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Anlaşma sağlanırsa GlobalFoundries'in Almanya ve Singapur'daki üretim tesisleri de sürece dahil olacak. Bu tesislerde üretilecek çiplerin, 2027'nin sonlarına doğru giriş ve orta segment Galaxy A serisi telefonlarda kullanılması bekleniyor.