Analistler, Samsung'un kârlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ve şirketin 2025 yılını oldukça zorlu geçirebileceğini öngörüyor.

Analistler, önümüzdeki haftalarda Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanan teknoloji devi Samsung'un 2025 yılında zor bir dönem geçireceğini öngörüyor. Şirketin net bir stratejisinin olmayışı ve yarı iletken sektöründeki zorluklar, faaliyet kârının 30 milyar dolar gibi çarpıcı bir oranda düşmesine neden olabilir.

Samsung, TSMC ile rekabet edebilmek için personel azaltmaya gitmiş olsa da bu adımlar şimdilik yeterli sonuç vermiş gibi görünmüyor. Yarı iletken bölümü için 3nm GAA teknolojisi gibi inovasyonlara ağırlık verilmiş olsa da yeni müşteri bulma konusunda yaşanan sıkıntılar ve üretimdeki verim problemleri şirketin pozisyonunu zayıflatıyor.

Samsung'un kârları ciddi oranda düştü

Örneğin Qualcomm'un bir kez daha TSMC’yi tercih ederek Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcilerini 3nm teknolojisiyle ürettirme kararı Samsung için önemli bir kayıp olmuştu.

Analistler, ABD'nin olası yeni ticaret politikalarının da Samsung üzerinde negatif etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Donald Trump’ın ikinci kez başkan olmasıyla birlikte getirilecek ek vergiler, maliyetlerin artmasına ve şirketin rekabet gücünün azalmasına yol açabilir.

Şirket yıllık sevkiyat hedefini de düşürdü

Samsung ayrıca 2025 yılı için yıllık telefon sevkiyat hedefini 229,4 milyon adet olarak belirledi. Bu rakam, bir önceki tahmin olan 239 milyondan 8 milyon daha düşük. Bu da şirketin yalnızca yarı iletken değil, akıllı telefon pazarında da zorluklar yaşayacağını gösteriyor.

Tabii bu durumların etkisinin ne olacağını kestirmek güç ancak 2025 yılı içerisinde Samsung'un teknoloji alanındaki ürünlerin birçoğunda önemli oranda zamlar görmemiz de olası.