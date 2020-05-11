Samsung, Uygun Fiyatlı Galaxy Fold Tanıtabilir

Katlanabilir telefonlar beklenen ilgiyi göremese de, Samsung sektörden vazgeçmeyerek uygun fiyatlı yeni modellerle karşımıza çıkabilir. İddialara göre şirket, Galaxy Fold'un uygun fiyatlı versiyonu dışında 3 yeni katlanabilir model üzerinde daha çalışıyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar, ekran teknolojileriyle güven vermedikleri gibi fiyat noktasında da erişilmesi bir zor bir noktada. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Fold, bu yıl da Galaxy Z Flip ile katlanabilir akıllı telefon sektöründe 'Ben varım' dedi ancak ilk etapta sağlamlık sorunları nedeniyle beklediği ilgiyi görmedi. Yine de yakın zamanda şirketin Galaxy Fold 2 ile karşımıza çıkması bekleniyor.

XDA Developers editörü Max Weinbach, Samsung'un katlanabilir telefonlardan vazgeçmeyeceğini öne sürdü. Weinbach'ın iddiasına göre şirket, Galaxy Fold e veya Galaxy Fold Lite olarak adlandırılacak yeni bir modeli, 1100 dolar gibi daha uygun bir fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor.

Samsung, katlanabilir telefonlarda fiyatı aşağı çekmeyi amaçlıyor

Max Weinbach ayrıca Samsung'un 3 tane daha katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını belirtiyor. Bu cihazlardan biri Galaxy Z Flip'in ultra ince katlanabilir camını (UTG) kullanacak. Diğer iki model ise Galaxy Fold gibi plastik panele sahip olacak. Ayrıca yeni katlanabilir cihazların Winner2 ve Champ kod adlarına sahip olduğu belirtildi.

Weinbach, bu bilgilerin sadece birer söylenti olduğunu vurguluyor ve kesin olmadığının altını çiziyor. Samsung tarafından konuyla ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi. Ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında katlanabilir cihazlar hakkında, özellikle Galaxy Fold 2 tarafında daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor. Sızıntılarıyla öne çıkan bir YouTuber olan Mauri QHD de Galaxy Fold Lite'ın 900 dolar civarında fiyatlandırılacağını ve küçük arka ekrana sahip olmayacağını iddia etti.