Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra, satış rakamları konusunda bir türlü istenen noktada değil. Hatta sektörel tahminlere göre Galaxy S20, Galaxy S10 serisinin ancak yüzde 80'i kadar satabilecek. Galaxy S serisindeki bu düşüş, Samsung'un yeni kararlar almasına neden olabilir.

Akıllı telefon sektörünün bir numarası olan Samsung, 2013 yılının mart ayında tanıttığı "Galaxy S4" serisi telefonlarıyla ciddi anlamda başarılı olmuşdu. Bu telefon o kadar popüler olmuştu ki toplamda 80 milyon adet sattı. Bu satış miktarı, Galaxy S4'e tarihin en çok satan Android telefonu olma unvanı kazandırmıştı.

Samsung Galaxy S serisinde bir daha hiçbir zaman 80 milyon satış miktarına ulaşamadı. Örneğin; Galaxy S5, sadece 40 milyon adet satmayı başarırken Galaxy S9 satışları ise 32 milyonda kaldı. Ayrıca Galaxy S10 modelleri de bugüne dek sadece 36 milyon adet satıldı. Şirketin geçtiğimiz şubat ayında duyurduğu Galaxy S20 serisi de beklentilerin çok gerisine ve satışlar, Samsung için can sıkıcı durumda.

Sektörel tahminler, Galaxy S20 serisinin satışlarının Galaxy S10 serisinin ancak yüzde 80'i kadar olabileceğini ortaya koyuyor. Elbette bu durumun koronavirüs salgını gibi çeşitli yan nedenleri de var ancak sorunun sadece çevresel olduğunu söylemek, çok da doğru değil. Yıldan yıla tüketici reaksiyonlarına baktığımızda Galaxy S serisi telefonların modası geçiyor diyebiliriz. Ancak bunun farkına varmak, Samsung için bir avantaj haline gelebilir.

Samsung, Galaxy S serisinde büyük bir değişimin eşiğine gelmiş olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, toplam satış miktarı ile akıllı telefon sektörünün bir numaralı ismi. Ancak sektördeki rekabet seviyesi ve yaşanan değişimler göz önünde bulundurulduğunda, Samsung'un akıllı telefon sektöründeki yerinin garanti olmadığını ifade etmek gerekiyor. İşte tüm bunlar toplandığında, Galaxy S20 serisindeki popülarite kaybı Samsung için olumsuz bir durum gibi görünüyor olsa da aslında şirketin daha cesur hamleler yapması için bir fırsat da olabilir.

Tüketicilerin azımsanamayacak bir bölümü, Galaxy S serisi telefonların birbirlerinin tekrarı olduğunu, Samsung'un bir önceki modeli kopyalayarak yeni modeller ürettiğini düşünüyor. Samsung, tüketicilerin bu düşüncesini erken fark edip uygun bir şekilde reaksiyon gösterirse, yeniden yükselişe geçebilir; ancak Galaxy S serisiyle değil, yeni bir amirar gemisi seriyle.

Samsung'un Galaxy S konusunda neler düşündüğünü bilmek şu an için mümkün değil. Ancak şirkete yakın kaynaklar Samsung'un gidişattan pek de memnun olmadığını ve kritik hamleler planladığını söylüyor. Belki de Samsung, marka popüleritesini yitiren Galaxy S serisini sonlandırıp, yepyeni bir trende sahip yeni bir seri ile karşımıza çıkabilir.