Galaxy Watch Kullanıcılarına Müjde: Wear OS 5 Güncellemesi Geldi!

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Samsung, Wear OS 5 güncellemesini Galaxy Watch kullanıcıları için hazır. Beta testi sonunda tamamlandı.

Samsung, uzun bir beta sürecinin ardından Wear OS 5 güncellemesini seçili Galaxy Watch modelleri için kullanıma sunmaya başladı. 

Haziran ayında, Samsung Galaxy Watch 6 serisi için One UI 6 Watch beta programını başlatmıştı, daha sonra eski modellere de genişletilmişti. 

 Wear OS 5 güncellemesi nihayet geldi

samsung galaxy watch güncelleme

Wear OS 5, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ile birlikte kutudan çıkar çıkmaz kullanıcılara sunulmuştu. Ancak güncellemenin çoğu Galaxy Watch kullanıcısına ulaşmadı çünkü kullanıcıların güncellemeye manuel olarak kaydolmaları gerekiyordu.

One UI 6 Watch beta programına katılan Galaxy Watch 6 sahipleri için Wear OS 5'in sürümü dağıtılmaya başlandı. Böylelikle beta testlerinin sona erdiğini ve yakında ilgili cihazlara yansıyacağını söyleyebiliriz.

Google ise, Wear OS 5 güncellemesini bu ayın başlarında Pixel Watch ve Watch 2 için sunmuştu, ancak bazı sorunlar nedeniyle güncellemeyi geçici olarak duraklattı.
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Kaynak : https://9to5google.com/2024/10/24/samsung-galaxy-watch-wear-os-5-update-beta-end/
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