Samsung ve OPPO, Türkiye'de Akıllı Telefon Üretecek

Sektöre yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre hem Samsung hem de OPPO, Türkiye'de akıllı telefon üretecek. Samsung, Türkiye'de montaj ağırlıklı bir çalışma yürütecek olsa da OPPO, bazı modellerini tamamen Türkiye'de üretmeyi planlıyor.

Bloomberg HT’nin sektöre yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden ikisi olan Samsung ve OPPO, Türkiye’de üretime başlamaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmadığından detaylar bilinmiyor olsa da söz konusu yatırımların hem ihracat hem de yerel tüketiciyi sevindireceği öngörülüyor.

Gelen bilgilere göre Çinli akıllı telefon üretici OPPO, gelecek aydan itibaren İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesislerde telefon üretimine başlayacak. Ayrıca paylaşılan bilgilere göre söz konusu tesislerde yalnızca montaj değil, parça üretimi de gerçekleştirilecek.

Bazı OPPO akıllı telefonlar tamamen Türkiye'de üretilebilir

Aktarılanlara göre OPPO, Türkiye’deki üretim hamlesine 50 milyon dolarlık bir yatırım ile başlayacak. Şirket, bazı modellerini tamamen Türkiye’de üretmeyi planlıyor ki bu modellerde Avrupa başta olmak üzere yurt dışına da ihraç edilecek.

Türkiye akıllı telefon pazarının en popüler markalarından Samsung ise Türkiye’deki üretimine daha küçük bir yatırım ile başlamayı planlıyor. Buna göre Samsung’un Türkiye’deki üretimini ilk başta bir alt yüklenici üstlenecek. Ayrıca Samsung’un üretim faaliyetleri montaj ağırlıklı olacak.

Şirketlerin Türkiye’de üretim kararı vermesine ön ayak olan Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.” ifadeleri kullanılmıştı.