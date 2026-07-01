Samsung, temmuzda tanıtacağı yeni katlanabilir telefonları için gizemli reklamlar yayınlamaya başladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarını temmuz ayında bizlerle buluşturacak. Çoğu söylenti, lansmanın 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşeceği yönünde ancak henüz resmî bir açıklama yok.

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Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının **Galaxy Z Fold8 (yeni geniş ekranlı tasarım), Z Fold8 Ultra (normal yatay katlanabilir tasarım) ve Z Flip8 (dikey katlanabilir tasarım)**modellerinden oluşması muhtemel. Cihazlar için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün Samsung’dan yeni bir hamle geldi.

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Geniş katlanabilir ekranlı modelin reklamları yapılmaya başladı

Samsung, bugün resmî hesapları üzerinden şifreli gönderiler paylaşmaya başladı. Bu gönderiler de direkt olarak yeni katlanabilir telefonlara yönelik. Özellikle de katlanabilir iPhone’a rakip olarak gelecek tablet benzeri daha geniş ekranlı modele dikkat çekilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz.

Samsung’un yeni katlanabilir modellerinin tasarımları daha önce ortaya çıkmıştı. Geniş katlanabilir modelin ekranının 7,6 inç boyutunda olmasını bekliyoruz. 4:3 en boy oranı, arkasında iki adet 50 MP kamera, 200 gram ağırlık, 4800 mAh batarya da diğer beklenen özellikleri arasında.