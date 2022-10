Sanal Kart Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılara yeni bir sanal bankacılık sistemi ve ödeme yöntemi sunan sanal kart, her geçen gün daha da popüler oluyor. Peki, sanal kart nedir? Sizin için sanal kart tam olarak nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Teknoloji ve günlük hayatımız giderek bir bütün olmaya başladıkça vazgeçilmezimiz olan bazı nesnelerin de fiziksel özelliklerini kaybettiğini görmeye başladık. Kredi kartları sayesinde para bile neredeyse artık görmediğimiz bir nesne olmuşken artık sanal kartlar ile kredi kartları da ortadan kayboluyor. Peki, sanal kart nedir?

Sanal kart nedir sorusuna en kısa yanıt olarak yeni bir ödeme deneyimidir demek yanlış olmaz. Sanal kart kullanımı her geçen gün giderek artıyor olsa da pek çok kullanıcının aklında sanal kart nedir sorusu var. Sizin için sanal kart nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık.

Sanal kart nedir?

Sanal kart, bankalar tarafından müşterilerine verilen; kart numarası, son kullanma tarihi, CVC kodu olan ancak fiziksel olarak var olmayan ve yalnızca internet alışverişlerinde kullanılan bir ödeme aracıdır. Sanal kart limiti, kartın kullanıcısı tarafından belirlenir.

Sanal kart ile yaptığınız harcama tutarı var olan kredi kartınızdan ya da banka hesabınızdan düşer. Yalnızca müşterisi olduğunuz bankalardan sanal kart oluşturabilirsiniz. Hatta bazı bankalar politikaları gereği yalnızca kredi kartı olan müşterilerin sanal kart oluşturmasına izin verirler. Bu noktada, her bankanın sanal kart oluşturma politikası ve şartları değişecektir.

Sanal kart ne işe yarar?

Zaten bir bankanın müşterisisiniz ve elinizde o bankaya ait bir banka kartı ya da bir kredi kartı var. İnternet alışverişlerinde, kapıda ödeme yöntemi dışında, var olan banka ya da kredi kartı bilgilerinizi vermeniz gerekiyor fakat bu paylaşım, olası güvenlik problemlerinin önünü açıyor.

Uzun yıllardır internet alışveriş piyasasında olan, güvenilir internet siteleri ile alışveriş yaparken güvenlik konusunda endişeleriniz olmayabilir. Fakat çok iyi tanımadığınız bir internet sitesinden alışveriş yapıyor ya da güvenilir bile olsa büyük meblağ ödediğiniz bir internet alışverişi yapıyorsanız banka ya da kredi kartı bilgilerinizi paylaşma konusunda tereddütleriniz olabilir.

Bu noktada bankaların sanal kart hizmeti devreye giriyor. Özel olarak oluşturduğunuz sanal kartın limitini tam alışveriş tutarınız kadar ayarlayabilirsiniz. Sanal kart bilgileri ile banka ya da kredi kartı bilgileriniz tamamen farklı olacağı için olası bir bilgi hırsızlığı durumunda kaybedeceğiniz maddi ve manevi değerleri minimuma indirmiş olursunuz.

Sanal kart nasıl kullanılır?

Adım #1: Bir banka hesabı ya da kredi kartı için dilediğiniz bankaya başvurun. Eğer bir banka hesabınız ya da kredi kartınız varsa ikinci adımla devam edin.

Bir banka hesabı ya da kredi kartı için dilediğiniz bankaya başvurun. Adım #2: Bankanızın mobil uygulamasını indirin ya da internet bankacılığı sayfasını açın. İşlemleri online olarak yapmak istemiyorsanız bankanızın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Bankanızın mobil uygulamasını indirin ya da internet bankacılığı sayfasını açın. Adım #3: Kartlarım ekranını açın.

Kartlarım ekranını açın. Adım #4: Buradan Sanal Kart bölümünü açın.

Buradan Sanal Kart bölümünü açın. Adım #5: Sanal Kart Oluştur butonuna tıklayın.

Sanal Kart Oluştur butonuna tıklayın. Adım #6: Sizden istenilen bilgileri girin.

Sizden istenilen bilgileri girin. Adım #7: Sanal kart limiti belirleyin.

Sanal kart oluşturma konusunda her bankanın farklı bir politikası vardır. Bazı bankalar yalnızca tek bir sanal kart oluşturmanıza izin verirler ve her kullanımda yeni bir limit tanımlarsınız. Bazı bankalarda ise birden çok sanal kart oluşturabilir ve her birine farklı tutarda limit tanımlayabilirsiniz.

İnternet alışverişinde oluşabilecek risklere karşı bazı bankalar sanal kartınıza kullanım süresi belirlemenizi isterler. Yalnızca birkaç saat kullanıma açık bir sanal kart bile oluşturabilirsiniz. Her bankanın mobil uygulamasının ve internet sitesinin arayüzü farklı olduğu için adımlarda bulunan sayfalar değişiklik gösterebilir.

Türkiye’de sanal kart hizmeti veren başlıca bankalar:

YapıKredi Bankası

Garanti Bankası

İş Bankası

Ziraat Bankası

Odeabank

QNB Finansbank

Fibabank

Şeker Bank

HSBC Bank

Akbank

Anadolubank

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

ING Bank

Türkiye’de hizmet veren neredeyse her banka, müşterilerine sanal kart oluşturma hizmeti sunuyor. Bankaların yanı sıra İninal, Papara, Paycell benzeri farklı hizmet kullanıcıları da sanal kart oluşturabilirler. Türkiye’de sanal kart hizmeti veren bankalardan bazıları;

Sanal kart ile taksitli alışveriş yapılır mı?

Sanal kartların kredi kartları ile tek farkı; farklı bir numaraya, sınırlı bir limite ve sizin belirlediğiniz bir kullanım süresine sahip olmalarıdır. Bunun dışında bankaların kredi kartlarına uygulanan tüm avantajlardan sanal kart ile de faydalanabilirsiniz.

Tıpkı kredi kartında olduğu gibi sanal kartta da taksit imkanı var. Fakat bu noktada doğru bir limit belirlemeniz önemli. Sanal kartınıza yalnızca tek bir taksit tutarını değil, tüm alışveriş tutarını limit olarak belirlemelisiniz, tıpkı kredi kartlarında olduğu gibi. Sonraki süreç de standart kredi kartlarında olduğu gibi ilerleyecektir.

Sanal kart kullanmanın avantajları neler?

Sanal kart, bankaların müşterilerine sunduğu ücretsiz bir hizmettir. Sanal kart oluşturma işlemleri ilk başta karmaşık gibi görünse de eğer sık sık internet alışverişi yapan biriyseniz sanal kart kullanımı alışveriş sürecinizin bir parçası olacak ve bu işlemleri kolayca yapacaksınız.

Sanal kart kullanımının en büyük avantajı ise elbette güvenlik. Güvenlik konusunda endişeleriniz olan bir internet sitesinden alışveriş yaparken sanal kart kullanmak, olası bilgi hırsızlığı tehlikelerinin önüne geçecektir.

İnternet alışverişlerinizde sanal kart kullanımı alışkanlığı edinirseniz var olan banka ya da kredi kartınızı internet alışverişlerine kapatabilirsiniz. Böylece herhangi bir çalınma durumunda oluşacak maddi kaybı minimuma indirebilirsiniz. Kredi kartı hırsızlarının çaldıkları kartlar ile internet üzerinden alım satım işlemleri yaptıkları biliniyor.

Sanal kart güvenli mi?

Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın, sanal kart kullanmak var olan banka ya da kredi kartınızla internet alışverişi yapmaktan bile güvenli bir ödeme yöntemi. Limitini hatta kullanım süresini bile sizin belirlediğiniz, normal banka ya da kredi kartınızla arasında hiçbir bağlantı olmayan bir ödeme yöntemidir sanal kart.

Tüm bankalar sanal kart oluşturma sürecinde pek çok farklı güvenlik protokolü işletiyor. İnternet bankacılığı şifrenizi istiyor, cep telefonunuza SMS gönderiyor hatta kart oluşumu sırasında ek bir şifre daha isteyen bankalar var. Yani siz istemediğiniz sürece sanal kartınız ile herhangi bir alışveriş yapılma imkanı bulunmuyor.

Sizin için yeni nesil ödeme yöntemi olan sanal kart nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. Her bankanın sanal kart oluşturma politikaları ya da bu konudaki esasları farklı olabilir. Konu ile ilgili bankanızın internet sitesinden ya da müşteri hizmetlerini arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.