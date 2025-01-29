Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye’ye yeni bir otomotiv markasının yatırım yapacağını ve fabrikasını burada kuracağını açıkladı.

Bir otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki ay 2 milyar dolarlık yatırım paketinin duyurulacağını açıkladı.

Türkiye'de yatırım yapacak yeni marka hakkındaki tüm detay verilmese de Chery gibi büyük üreticilerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Türkiye, Ar-Ge ve ihracatta yeni hedeflere odaklanıyor

Bakan Kacır, 2025 yılı için hedeflenen yatırımların toplamda 7 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Türkiye'nin biyoteknoloji, sanayi robotları ve yüksek teknoloji alanlarında yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğini söyleyen Kacır, ülkenin üretim üssü olma konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Otomotiv sektörüne yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Kacır, geçtiğimiz yıl BYD’nin Türkiye’de fabrika kurmasının ardından yeni bir otomotiv devinin daha ülkeye yatırım yapacağını açıkladı. Chery başta olmak üzere çeşitli markalarla görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Kacır, Türkiye'nin sadece üretim değil, Ar-Ge ve ihracat merkezi haline gelmesini hedeflediklerini vurguladı. Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin de yatırım almaya başladığını belirten Kacır, önümüzdeki süreçte yeni Turcorn’ların ortaya çıkabileceğini söyledi.