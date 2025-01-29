Tesla, araçlarının herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamen kendi kendine fabrikadan çıkıp sevkiyat için sıraya girdiği görüntüleri paylaştı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Elon Musk yönetimindeki Tesla, otonom sürüş konusunda da öncü firmalardan biriydi. Öyle ki şirket, hâlihazırda araçlarında belli seviyeye kadar otonom sürüş sunuyordu. Aynı zamanda yakın zamanda tamamen otonom Cybercab isimli robotaksisini de tanıtmıştı.

Şimdi ise şirketin otonom sürüş özelliklerinin ne denli ileri seviyede olduğunu gösteren bir video paylaşıldı. Şirketin X üzerinden yayımladığı videoda, araçların kendi kendine fabrikadan çıktığı görüldü.

Tesla araçlar, fabrikadan kendi kendine çıkıp sevkiyat alanına gidebiliyor:

ABD'deki Fremont'ta bulunan fabrikadan gelen videoya baktığımızda Tesla araçların tamamen otonom olarak üretildiği fabrikadan çıktığını görebiliyoruz. Sonrasında ise yaklaşık 2 km giderek sevkiyat alanlarına kendi kendine gidip sıraya girebiliyorlar. Gerçekten etkileyici görüntüler olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kısa sürede sosyal medyada yayılıp büyük beğeni toplamasının nedeni de bu.

Tesla tarafından yapılan açıklamada araçların bunu hiçbir insan müdahalesi olmadan yapabildiğinin de altı çizildi. İnsan yönetimi olmadan FSD (tam otonom sürüş) sürüşün geniş çapta kullanımına bir adım daha yaklaşıldığı da eklendi.

Aracın içinden görüntüler: