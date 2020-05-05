Dünyanın En Hızlı Kamerası Sistemi Geliştirildi

Hemen herkes fotoğrafta gözü kapalı çıkma sorununu en az bir kez yaşamıştır. Ancak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından geliştirilen yeni bir kamera sistemi, siz göz açıp kapayıncaya kadar 70 trilyon kare çekebiliyor.

Piyasadaki çoğu telefon kamerası saniyede 1.000 karenin altında ağır çekim görüntü kaydedebiliyor. Ticari teçhizatlar ise genellikle birkaç bin kare çekim yapabiliyor. Ancak araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir teknoloji sayesinde saniyede 70 trilyon kareye kadar çekebilen dünyanın en hızlı kamera sistemini ortaya çıkardı.

Caltech'te geliştirilen teknolojiye, sıkıştırılmış ultra hızlı spektral fotoğrafçılık (CUSP) adı verildi. İnanılmaz kare hızlarına ulaşabilen sistem sıradan bir kamera gibi çalışmıyor. Teknoloji, her biri sadece bir femtosaniye süren son derece kısa lazer ışığı darbeleri kullanıyor. Bu süre, saniyenin katrilyonda uzunluğunda ve hareket halindeki ışık dalgalarını dahi yakalayabiliyor.

CUSP teknolojisi, kamera sisteminin kare hızını 7 kat artırdı

Geliştirilen optik sistem, lazer darbelerini daha kısa flaşlara ayırıyor. Bu darbelerin her biri daha sonra kameradaki özel bir sensöre çarparak bir görüntü üretiyor ve bu işlem saniyede 70 trilyon kez gerçekleşiyor.

CUSP sistemi, çalışmanın baş yazarı Lihong Wang tarafından geliştirilen daha eski bir teknolojiye dayanıyor. Sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık (CUP) olarak bilinen ilk sistem, 2014 yılında saniyede 100 milyar kare ile en yüksek hıza ulaştı. Wang ve ekibi, 2018 yılında teknolojinin T-CUP adı verilen gelişmiş bir versiyonunu kullanarak saniyede 10 trilyon kare yakalamayı başarmıştı.

Artık söz konusu teknolojiyi 7 kat daha hızlı hale getiren araştırmacılar, CUSP teknolojisinin temel fiziğin ultra hızlı dünyasını araştırmak ve daha küçük, daha hassas elektronik cihazlar geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılabileceğine inanıyor. Wang, "Ultra kısa ışık yayılımı, dalga yayılımı, nükleer füzyon, bulutlarda ve biyolojik dokularda foton taşınması gibi çeşitli çok hızlı fenomenlerde uygulamalar öngörüyoruz" diyor. Dünya çapında uzmanlar, kare hızını artırmak için farklı yöntemler kullanıyor. Japon araştırmacılar, 2014'te saniyede 4.4 trilyon kareye ulaştı ve İsveç'te bir ekip 2017'de 5 trilyonu geçmişti.