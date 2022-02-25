Yazar Stefan Zweig'in de dediği gibi; "Birisi barışı başlatmalı. Tıpkı savaşı başlattığı gibi!"

Savaş filmleri genellikle aksiyon sahnelerinden dolayı ilgi çekse de bu filmlerin verdikleri ilk mesaj daima savaşın yarattığı tahribat üzerinedir. İçerikteki savaş karşıtı filmler daha çok bu yönleriyle öne çıkıyor ve izleyiciye verdikleri mesaj kaygısı bakımından her biri oldukça değerli.

Tarihteki gerçek savaşların askerler ve siviller üzerindeki çarpıcı etkisini sunarak savaşın yarattığı duygusal yıkımı gözler önüne seren bu antimilitarist filmleri izlediğinizde etkisinden kolay kolay çıkamayacaksınız.

Savaş Karşıtı Filmler

1. 50'lerin başında savaşan Güney Kore ve Kuzey Kore bugün bile gerilim halinde. Savaş günlerindeki bu hikâye, aradaki gerilimin neden olduğu trajediyi anlatıyor: Kardeşler Savaşı

Yıl: 2004

2004 Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

Aksiyon, Dram, Savaş IMDb: 8.0

8.0 Yönetmen: Je-kyu Kang

Je-kyu Kang Oyuncular: Won Bin, Dong-Gun Jang

1950-53 yıllarında Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaşta iki kardeşin karşı karşıya gelmesini konu alan film, içerdiği yoğun dram nedeniyle savaşın ne denli büyük bir trajedi olduğunu bütün çarpıcılığıyla gösteriyor.

2. Vietnam Savaşı'ndaki genç ve deneyimsiz askerlerin, savaşın dehşeti karşısında yaşadıkları anlatılıyor: Müfreze

Yıl: 1986

1986 Tür: Dram, Savaş

Dram, Savaş IMDb: 8.1

8.1 Yönetmen: Oliver Stone

Oliver Stone Oyuncular: Charlie Sheen, Willem Dafoe, Forest Whitaker

Filmde öldürme içgüdüleri ağır basan çavuşun, barış yanlısı askerle çelişkileri ön plana çıkıyor ve bir müfreze böylece psikolojik bir savaşın da ortasında kalıyor.

3. Seita isimli bir delikanlı ile onun küçük kardeşi Setsuko'nun duygu yüklü öyküsü: Ateş Böceklerinin Mezarı

Yıl: 1988

1988 Tür: Animasyon, Dram, Savaş

Animasyon, Dram, Savaş IMDb: 8.5

8.5 Yönetmen: Isao Takahata

I. Dünya Savaşı'nda Amerikan borbardımanı altında kalan Japonya'da hayatta kalmaya çalışan iki kardeş, türlü türlü zorlukları aşabilecek midir?

4. Her izlendiğiinde aynı etkiyi verebilen bir şaheser: Hayat Güzeldir

Yıl: 1997

1997 Tür: Savaş, Komedi, Dram

Savaş, Komedi, Dram IMDb: 8.6

8.6 Yönetmen: Roberto Benigni

Roberto Benigni Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

II. Dünya Savaşı'nın birkaç yıl öncesinde gayet mutlu bir hayat süren Guido, önce Dora'yla evlenir, sonra da bir çocuk sahibi olurlar. Her şey kusursuz iken savaş patlak verir ve Yahudi oldukları için toplama kampına götürülürler. Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyundan ibaret olduğunu söyleyecektir.

5. Bosna Savaşı'nda bir Bosnalı ve Sırp askerin tarafsız bir bölgede sıkışmalarını konu alan yapım: Tarafsız Bölge

Yıl: 2001

2001 Tür: Dram, Savaş

Dram, Savaş IMDb: 7.9

7.9 Yönetmen: Danis Tanovic

Danis Tanovic Oyuncular: Branko Djuric, Rene Bitorajac

Yıl 1993. Tüm şiddetiyle süren bir savaşın ortasında tarafsız bölgede kalan iki düşman askerinin yaşadıkları hem onların hem de izleyicinin savaşa bakış açısını etkileyecek güçte.

6. II. Dünya Savaşı filmleri arasında ayrı bir yere sahiptir: Er Ryan'ı Kurtarmak

Yıl: 1998

1998 Tür: Dram, Savaş

Dram, Savaş IMDb: 8.6

8.6 Yönetmen: Steven Spielberg

Steven Spielberg Oyuncular: Tom Hanks, Matt Damon

Savaşta üç oğlunu kaybeden bir anne, en azından hayatta olan son oğlunun yaşadığını duymak ister. Amerikan ordusu annenin son oğlu olan Er Ryan'ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

7. 3 saat 15 dakika olmasına rağmen bir an bile sıkmayan, sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri: Schindler'in Listesi

Yıl: 1993

1993 Tür: Biyografi, Dram, Tarihi

Biyografi, Dram, Tarihi IMDb: 8.9

8.9 Yönetmen: Steven Spielberg

Steven Spielberg Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

En az 1.100 Yahudi'nin hayatını kurtaran Oscar Schindler'in gerçek hikâyesini anlatan film, 7 dalda Oscar kazanarak tüm zamanların en saygın filmleri arasına ismini yazdırmayı başardı.

8. İzlendiği ilk günden beri etkisini hissettiren en çarpıcı savaş karşıtı filmlerden: Piyanist

Yıl: 2002

2002 Tür: Biyografi, Dram, Savaş

Biyografi, Dram, Savaş IMDb: 8.5

8.5 Yönetmen: Roman Polanski

Roman Polanski Oyuncular: Adrien Brody, Emilia Fox

27 yaşındaki Polonyalı piyanist Wladyslaw Szpilman, Chopin'in C minor Nocturne adlı eserini çaldığı esnada içinde bulunduğu radyo istasyonu bombalanır. Daha sonra sırf Yahudi olduğu için Varşova gettolarına sürülür ve kendini olağanüstü bir hayatta kalma serüveninde bulur.

9. Belarus'ta Naziler tarafından gerçekleştirilen vahşeti küçük bir çocuğun hikâyesi üzerinden anlatan bir Sovyet filmi: Gel ve Gör

Yıl: 1985

1985 Tür: Dram, Gerilim, Savaş

Dram, Gerilim, Savaş IMDb: 8.3

8.3 Yönetmen: Elem Klimov

Elem Klimov Oyuncular: Aleksey Kravchenko, Olga Mironova

Mozart'ın müziğiyle sahnelerin etkisinin arttığı filmde savaş sahnelerinden çok savaşın insanlara yansımasını izliyorsunuz. Verdiği mesajların çarpıcılığı bakımından en etkili antimilitarist filmlerin başında geliyor.

10. Hayata bir kamera tutulmuş kadar gerçekçi anlatımıyla yaşananları izleyiciye aktarıyor: Kaplumbağalar da Uçar

Yıl: 2004

2004 Tür: Dram, Savaş

Dram, Savaş IMDb: 8.1

8.1 Yönetmen: Bahman Ghobadi

Bahman Ghobadi Oyuncular: Avaz Latif

Saddam Hüseyin'in Kürtlere uyguladığı soykırımın yansımalarını aktaran filmde bir mülteci kampındaki çocukların hayatta kalma serüvenini izliyoruz. Film, ABD-Irak savaşına az bir zaman kala bölgedeki yerel halkın hisleriyle biraz olsun empati kurmanızı sağlıyor.

11. Christian Bale'in çocuk yaşta parlamasını sağlayan film: Güneş İmparatorluğu

Yıl: 1987

1987 Tür: Dram, Tarihi, Savaş

Dram, Tarihi, Savaş IMDb: 7.7

7.7 Yönetmen: Steven Spielberg

Steven Spielberg Oyuncular: Christian Bale, John Malkovich

Jim adlı İngiliz bir çocuk, ailesiyle birlikte Şangay'da yaşamlarını sürdürürken II. Dünya Savaşı patlak verir. Japonya tarafından işgal edilen Şangay'da zor durumda kalan Jim, Japonya'daki bir toplama kampına götürülür.

12. Chaplin'in, Nazi Almanya'sını ve Hitler'i hicvettiği komedi: Büyük Diktatör

Yıl: 1940

1940 Tür: Komedi, Dram, Savaş

Komedi, Dram, Savaş IMDb: 8.4

8.4 Yönetmen: Charles Chaplin

Charles Chaplin Oyuncular: Charles Chaplin

Chaplin bu filmi yapmaya başladığında II. Dünya Savaşı'nın esamesi okunmuyordu. Olacakları öngörmüşçesine bir diktatörün tehlikelerine dikkat çekti. Film o dönemde Almanya ve İtalya'da yasaklandı. Chaplin'in filmin sonundaki o efsane konuşmasını videoda izleyebilirsiniz.