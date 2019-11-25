Score Hero Benzeri 10 Sürükleyici Futbol Oyunu (Android - iO

Score! Hero, bir futbolcu olarak kariyerinizi en başarılı şekilde yönlendirmeye çalıştığınız bir mobil oyundu. Birçok kişi tarafından çok sevildiği için kendine benzeyen farklı oyunlara da yol açtı. Biz de Score Hero benzeri oyunları sizin için derledik.

Akıllı telefonlardan oyun oynamak günümüzün vazgeçilmezlerinden biri. Çünkü çok sayıda alternatif var. Alternatifler arasında hem kısa hem de uzun süreli vakitler geçirten yapımlar var. İşte uzun süreli vakit geçirmeyi sağlayan oyunlardan birisi de bugün benzerlerini sıralayacağımız Score Hero oyunu.

Aslına bakarsanız Score! Hero zaten çok başarılı olan bir seriye ait. Elde ettiği başarıyı da sonuna kadar hakettiğini iç rahatlığıyla söylemek mümkün. Kültleşmiş oynanışı sayesinde başında saatler geçirilebiliyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan önce Score! Hero indirme bağlantılarını verip listemize geçelim.

Score! Hero indir:

Score! Hero APK indir:

Score Hero benzeri oyunlar (Özet liste):

Score! Match

Football Strike

Flick Shoot 2

Mobile Soccer League (Android)

SkillTwins

Soccer Star 2022

Tiki Taka Soccer

Soccer Stars

Flick Kick Football Legends

New Star Soccer

Seçtiğimiz oyunlar arasına Score! serisine ait bir oyun daha koymak istedik. Çünkü Score! Hero oyununa hem benziyor hem de bambaşka bir oynanış sunuyor. Şimdi Score! Match oyunuyla başlamak üzere listede yer verdiğimiz oyunlara yakından bakalım.

Score Hero benzeri oyunlar:

Score! Match:

Yapımcı: First Touch Games Ltd.

Boyut: 85 MB

Oyunun Puanı: 4,1 yıldız

Eğer Score oyunlarına aşinaysanız, Score! Match’e alışmak fazla vaktinizi almayacak. Çünkü neredeyse tüm mekanikler Score! Hero oynanışı ile aynı. Tabii ki Score! Match çevrimiçi bir oyun olduğu, aynı zamanda bütün takımı kontrol ettiğiniz için temel farklar mevcut.

Bahsettiğimiz farklardan ilki, takımınızın oyuncularıyla rakip takım oyuncularına müdahale etme şansınız olması. Eğer müdahalenizi doğru zamana denk getirebilirseniz topu çalıyorsunuz ve hızlı bir kontra atağa kalkabiliyorsunuz.

Oyuna başladığınız zaman bir takım kaptanı belirlemeniz gerekiyor. İlerleyen zamanlarda takımınızın formasını ve kadrosunu değiştirebiliyorsunuz. Kadroyu değiştirmek için paketler açarak yeni oyuncular çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra dilerseniz yeni oyuncuları kadronuza ekliyor, dilerseniz de eski oyuncularınızı geliştirerek maçlara çıkıyorsunuz.

Score! Match indir:

Football Strike:

Yapımcı: Miniclip

Boyut: 52 MB

Oyunun Puanı: 4,4 yıldız

Football Strike üç adet farklı oyun moduna sahip. Tüm modların ortak noktada birleştiği yer, şut çekmek. Oyunun esas amacı, parmağınızı kaleye doğru çekerek gol atmak. Parmağınızı hızlı kaydırırsanız kuvvetli, kavisli kaydırırsanız da falsolu şut çekebiliyorsunuz.

Yukarıda bahsettiğimiz oyun modları arasında “Atış yarışı”, “Serbest atışlar” ve “Kariyer” bulunuyor. Atış yarışı ve serbest atışlar tamamıyla çevrimiçi, kariyer modu ise yer yer çevrimiçi oluyor.

Atış yarısı modu hedef vurmaca üzerine kurulu. Rakibinizle eş zamanlı olarak şutlar çekerek daha fazla puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu modun en güzel yanı, süre bittikten sonra havada duran son şutunuza yön verebiliyorsunuz. Yani basketbolda “buzzer beater” adı verilen puanları burada da kazanmak mümkün.

Serbest atış moduna bir siz kaleye geçiyorsunuz, bir rakibiniz. Sırayla birbirinize şut çekiyorsunuz. Kaleci kontrolleri de futbolcu kontrolleri gibi kolay. Tek yapmanız gereken parmağınızı topa doğru kaydırmak.

Kariyer modu ikinci seviyede açılıyor. Burada oyunda bulunan diğer modların üstüne eklenmiş bazı meydan okumalar yer alıyor. Meydan okumalar çevrimışı olarak oynanıyor. Oyunda yer alan özelleştirmeler arasında karakter görünüşü ve forma seçenekleri yer alıyor.

Football Strike indir:

Flick Shoot 2:

Yapımcı: MobileCraft

Boyut: 49 MB

Oyunun Puanı: 4,6 yıldız

Flick Shoot 2, tek başına oyun oynamayı sevenlerin sevebileceği bir oyun. Oyunun içinde çok sayıda tek kişilik mod bulunuyor. Bu modlar arasında “Meydan okuma”, “Zamana karşı”, “Tek top”, “Top sürme” ve “Antrenman” bulunuyor.

Top sürme ve Antrenman modlarının satın alınması gerekiyor. Eğer satın alırsanız oyunun reklamları da kalkıyor. Bu arada oyunun kullanıcıyı reklamlara boğmak gibi bir huyu yok. Biz oynarken karşılaştığımız reklam sayısı ideal seviyedeydi.

Oyunda bir de çevrimiçi bir mod bulunuyor. Bu modda amaç rakibinizden daha fazla gol atarak daha fazla puan kazanmak. Çoğu çok oyunculu oyunda olduğu gibi burada da bahis ile oyuna girme durumu var.

Bahis arttıkça oyuncu bulma süresi de artıyor. Biz 5.000 MP bahisli bir oyun ararken saniyeler içinde eşleştik., 50.000 MP ile oyuna girerken ise yaklaşık 3 dakika boyunca bekledik.

Flick Shoot 2 indir:

Mobile Soccer League (Android):

Yapımcı: Rasu Games

Boyut: 48 MB

Oyunun Puanı: 4,0 yıldız

Mobile Soccer League, tek başınıza oynayabileceğiniz sevimli bir oyun. Oyun animasyon bakımından tatmin edici seviyede. Oynanışına alışmak biraz zaman alsa da eliniz ısındıktan sonra seri goller atabiliyorsunuz.

Oyuna başlarken 6 tane lig arasından seçim yapıyorsunuz. Güzel haber, bu liglerin arasında Türkiye ligi de olması. Sonrasında eğer uzun bir maraton olmasını istemiyorsanız yarı sezon oynamayı seçebiliyorsunuz. Oyunda bulunan ligler arasında, liglerin büyük takımları hariç çoğu takımın lisansı bulunuyor.

Oyunda üç farklı kamera açısı var. Eğer isterseniz bu kamera açılarından kuş bakışı olanı seçip, kontrolü de yapay zekaya devrederek az da olsa 2000’li yılların efsane CM ve FM serilerini yâd edebiliyorsunuz.

Mobile Soccer League indir:

SkillTwins:

Yapımcı: Hello There Games

Boyut: 138 MB

Oyunun Puanı: 4,0 yıldız

SkillTwins 2 tamamıyla sokak futbolu temasına ait. Hatta bu hissi damarlarınıza kadar hissettirebiliyor. Oyunda İtalya’dan tutun Meksika’ya kadar futbol kültürü gelişmiş bir sürü ülke yer alıyor. Amacınız ise bu ülkelerde bulunan parkurları rakiplerinizi çalıma boğarak, en sonda da gol atarak tamamlamak.

Oyunda birçok özel hareket bulunuyor. Ekranın sağ kısmında bulunan analogvâri tuşu kaydırarak bu özel hareketleri kolayca yapabiliyorsunuz. Sadece zamanlamasını öğrenmeniz gerekiyor. Eğer topu kaptırırsanız parkura yeniden başlamanız gerekiyor ancak oyun hızlı bir yapıda olduğu için bu durum oyuncuyu yormuyor.

Oyunda ilerledikçe yeni özel hareketler açılıyor. Yeni hareketleri denemek oldukça keyifli. Çünkü oyunun çalım atarken verdiği hissiyat oldukça başarılı. En güzel tarafıda oyunu öğrenmesi o kadar kolay ki, daha ilk dakikalarda kendinizi sokakların efendisi gibi hissedebiliyorsunuz.

SkillTwins indir:

Soccer Star 2022:

Yapımcı: Genera Games

Boyut: 98 MB

Oyunun Puanı: 4,2 yıldız

Soccer Star 2022, 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası temasını benimsemiş. Eğer Score ve New Star Soccer serilerine aşinaysanız, bu oyunun oynanışını çözmeniz de hiç zaman almayacak. Çünkü oyunun oynanışı Score ve NSS serilerinin karışımı gibi.

Oyunun arayüzü New Star Soccer oyununa benziyor. Maç sırasında topun size gelmesini beklerken çalışkanlık düzeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Maç sırasında yapabildiğiniz şeyler arasında bir antrenör kiralama ve alışveriş yapma seçenekleriniz mevcut.

Score serisini anımsatan mekanikler ise maça başladığınız zaman kendisini gösteriyor. Şut çekme ve pas verme mekanikleri Score serisi ile neredeyse aynı. Bunun yanı sıra bir pozisyonda hata yaparsanız, pozisyonu başa alma şansınız da var.

Soccer Star 2022 indir:

Tiki Taka Soccer:

Yapımcı: Panic Barn

Boyut: 35 MB

Oyunun Puanı: 3,9 yıldız

Eğer rahat ve sakin bir oyun deneyimi arıyorsanız, Tiki Taka Soccer’dan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü oyun oldukça yüksek tempolu. Zaten adından da anlaşılabileceği üzere oyunun asıl amacı Barcelona ile özdeşleşmiş tek pas futbolunu yansıtmak.

Oyun basit bir oynanışa sahip ancak adeta bir strateji oyunu gibi. Top sürmek için sahaya dokunmanız, pas vermek için, pas vermek istediğiniz oyuncunun üstüne basmanız, şut çekmek için parmağınızı ekranda kaleye doğru kaydırmanız, müdahale etmek için de müdahale etmek istediğiniz oyuncunun üstüne basmanız gerekiyor.

Oyun dokunma üzerine kurulu olduğu için yeterince hızlıysanız tek pas futbolu oynamak sizin için zor olmuyor. Fakat oyuncularınız için aynı şey geçerli değil. Eğer tek pasın dozunu kaçırırsanız, oyuncularınız bir yerden sonra hata yaparak topu kaybetmeye başlıyorlar. Oyunun iOS üzerinde kulüpler bazında oynanılan bir sürümü mevcut.

Tiki Taka Soccer indir:

Soccer Stars:

Yapımcı: Miniclip

Boyut: 52 MB

Oyunun Puanı: 4,3 yıldız

Soccer Stars, bilardo ve futbolun birbirine karıştırılması sonucu ortaya çıkan bir oyun. Oyunun asıl amacı çevrimiçi maçlar yaparak rakiplerinizi alt etmek. Oyunun oynanışı, aynı bilardodaki gibi sıra bazlı.

Oyunun bilardoya benzediği noktalar saymakla bitmiyor. Maç sırasında sahada yer alan tüm karakterler adeta birer isteka görevi görüyorlar. Karakterinizi tutuyorsunuz, hedefliyorsunuz, sonra da fırlatıyorsunuz. Bunun sonucu olarak da tabii ki fırlattığınız karakteri topa denk getirerek topu kaleye sokmak.

Soccer Stars’ın bir de oyun içi mağazası bulunuyor. Bu mağazada maç sırasında santra yapıldıktan sonra takımınızın benimsemesini istediğiniz dizilişleri satın alabiliyorsunuz. Mağazadan alabildiğiniz şeyler arasında, daha kuvvetli karakterler de bulunuyor.

Soccer Stars indir:

New Star Soccer:

Yapımcı: Five Aces Publishing Ltd.

Boyut: 60 MB

Oyunun Puanı: 4,7 yıldız

New Star Soccer, çıktığı günden bu yana birden fazla neslin vagzeçilmezi, efsanesi oldu. Bugün birçok mobil futbol oyununda gördüğümüz mekanikler, ilk olarak NSS tarafından kullanıldı.

Kız arkadaşımızın helikopterimizle kaza yapması, hayranlara imza dağıtırken bileğimizin burkulması sonucu çevikliğimizin düşmesi gibi birçok ekstrem örnek, New Star Soccer ile hayatımıza girdi.

Bilmeyenler için, oyunda futbol hayatına yeni başlayan, genç bir futbolcuyu yönetiyoruz. Zamanla başarımızla doğru orantılı olarak aldığımız maaş, oynadığımız takım ve yeteneklerimiz gelişiyor.

New Star Soccer indir:

Flick Kick Football Legends:

Yapımcı: PIKPOK

Boyut: 74 MB

Oyunun Puanı: 4,6 yıldız

Akıcı bir oynanışı fantastik öğelerle ve nostaljik esintilerle birleştiren bir oyuna geldi sıra. Fantastik kelimesi yanlış anlaşılmasın, maç sırasında uzaylıların gelip oyuncuları kaçırması gibi bir fantastiklik yok. Bahsettiğimiz şeyler oyuncuların çok güçlü veya çok falsolu şutlar çekmesi gibi ayrıntılar.

Oyunun başında, çok güçlü çekilen şutlardan biri yüzünden çıkan yangında hayatını kaybetmiş bir teknik direktörün yerine geçiyoruz. Başına geçtiğimiz takım yıllar içinde en alt lige düşmüş. Bizim görevimiz ise takımı eski günlerine kavuşturmak.

Oynanış oldukça renkli ve hoş animasyonlara sahip. Pozisyon geçişleri hızlı. Bu sebeple oyuncunun da bazen hızlı kararlar vererek hamle yapması gerekiyor. İnternet olmayan ortamlarda oynanabilecek, güzel vakit geçirtebilecek bir oyun.

Flick Kick Football Legends indir:

Akıllı telefonlarınızdan oynayabileceğiniz çok sayıda futbol temalı oyun var. Özellikle Google Play Store bu konuda dipsiz bir okyanus gibi. Biz de bu yüzden aradan en popüler ve en çok sevilenleri seçtik. Siz de çok severek oynadığınız oyunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.