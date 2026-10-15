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SEAT Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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SEAT, Ekim 2026 döneminde hatchback, SUV ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

SEAT Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

SEAT, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik otomobil seçeneği sunan markanın da güncel fiyatları merak ediliyor.

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Yeni bir SEAT satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel indirimler, özel fiyat avantajları ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki SEAT Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi SEAT modellerinde kampanya var? İşte SEAT Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

SEAT Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Seat İbiza

SEAT Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Seat İbiza

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Ibiza 1.985.000 TL -
Yeni Arona 2.050.000 TL -
Leon 2.560.000 TL -
Ateca 2.665.000 TL -

SEAT'ın Ekim 2026 güncel fiyat listesinde Yeni Ibiza 1.985.000 TL, Yeni Arona 2.050.000 TL, Leon 2.560.000 TL ve Ateca 2.665.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Model, donanım ve motor seçeneğine göre araçların anahtar teslim fiyatları değişiklik gösterebiliyor.

Kampanya 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Arona ve Ateca modellerini kapsıyor. Kampanya koşullarında sabit bir indirim tutarı ve faiz oranı açıklanmıyor. Bu sebeple SEAT almak isteyenler yetkili satıcılarıyla iletişime geçerek bayi bazında sunulabilecek özel fiyat ve satın alma avantajları hakkında bilgi alabilir.

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