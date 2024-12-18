Prime Video'nun her bölümü ayrı bir oyunu konu edinen dizisi Secret Level, 2. sezon onayı aldı.

Uzun süredir beklenen “Secret Level” ya da Türkiye’deki adıyla “Gizli Seviye” isimli dizi, geçtiğimiz hafta resmen Prime Video’da yayımlanmıştı. Hepsi kısa süreli 8 bölümden oluşan bu yapımın en çok dikkat çeken kısmı, her bir bölümünün ayrı bir video oyununa odaklanıyor olmasıydı. Yapım, Amazon’un diğer birçok oyun uyarlaması gibi oldukça başarılı olarak beğeni topladı.

Secret Level’ın popülaritesinin ardından bugün hayranları sevindirecek bir haber geldi. Yapım, 2. sezon için Prime Video’dan resmî onayı aldı.

Hangi oyunları konu edineceği henüz belli değil

Şirket tarafından X üzerinden yapılan açıklamayla Secret Level’ın 2. sezonunun geleceği doğrulanmış oldu. Ayrıca yapılan açıklamada dizinin, Prime Video tarihinin en iyi açılışını yapan animasyonu olmayı başardığı da eklendi.

İkinci sezon hakkında maalesef başka bir detay yok. Ne zaman çıkacağı ve bu sezonda hangi oyunları işleyeceği bilinmiyor. Hayranlar şimdiden hangi oyunları görmek istediklerini söylemeye başladılar. Dead Space’ten Mass Effect’e kadar birçok ikonik yapımı görmek istediklerini belirtenler var. Şirketin hangi yapımları seçeceğini bekleyip göreceğiz.

İlk sezonda; Sifu, Armored Core, PAC-MAN, Warhammer, Dungeons & Dragons gibi birbirinden popüler yapımlar konu edinilmişti. Siz hangi oyunları yeni sezonda görmek istersiniz? Düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz.

İlk sezonun fragmanı: