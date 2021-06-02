Sectors' Career Summit, 4-5 Haziran'da Gerçekleştirilecek

İstanbul Areş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenecek Sectors's Career Summit, 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte sektörlerin nasıl ortak paydalarda buluşabileceğine odaklanılacak, katılımcılara sertifika ve hediye kazanma imkanı sağlanacak.

İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliğü Kulübü, bu yıl ilkini gerçekleştireceği “Sectors’ Career Summit” etkinliğiyle öğrenci ve sektörlerden önemli isimleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Gelecekte kariyeri için faydalı olabilecek her türlü bilgiye açık olan her öğrencinin katılabileceği etkinlik, 4 Haziran Cuma günü başlıyor.

Çevrimiçi konferans uygulaması Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik, sektörlerin nasıl ortak paydalarda buluşabileceğini öğrenmeye odaklanacak. 5 Haziran günü sona erecek etkinlikte katılımcılar, panel niteliğinde eğitici oturumlarda önde gelen isimlerle bir araya gelecek. Sektörlerin serüvenlerini birinci ağızdan dinleme şansı bulacak, interaktif katılım sağlayabilecek ve ardından kariyer hedeflerinizi mülakat simülasyonlarıyla pekiştirebileceksiniz.

Kendi sektörlerinde önemli isimler, öğrencilerle buluşacak:

Etkinlik, 4 Haziran 13.00’te Estée Lauder Ulusal Satış Müdürü Serkan Karataş’ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından BeNova Consulting Kurucusu ve Genel Müdürü Erdinç Mert, Öğrenci Kariyeri Kurucusu ve Yönetici Ortağı Olcay Aksoy, 4M Koçluk Bütünsel Gelişim Koçu Melike Uçar ve alBarakaTech Global Analitik Yönetişim Lideri Bahadır Kaya öğrencilerle buluşacak. Etkinliğin ilk günü 18.00’de sona erecek.

5 Haziran’da da 13.00'te başlayan ve 18.00’de sona eren buluşmalarda Zihnifit Kurucu Ortağı Beril Koparal, Strateji ve Süreç Geliştirme Uzmanı Mervenur Çelikten, SabancıDx’de Veri Bilimci olarak görev yapan Ekrem Bayar ve Vaillant Group Türkiye’nin Ürün Pazarlama Müdürü Seda Başdoğan öğrencilerle buluşacak.

Etkinlik boyunca katılımcılar, çeşitli ödüllerin verileceği çekilişlere katılabilecek. Ayrıca gerçekleşecek oturumlardan 8’ine katılım sağlayan katılımcılar etkinliğe katıldıklarına dair sertifika almaya hak kazanacak. Sectors’ Career Summit etkinliğine başvurmak için bu bağlantıda yer alan formu doldurmanız yeterli.