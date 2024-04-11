Android sistemli akıllı telefon pazarı çeşitliliği ile öne çıkıyor. Peki bu kadar çeşitlilik olmasına rağmen neden çoğu Android telefonun alt kısmında halen daha çerçeve bulunuyor?

iPhone ekranlarının alt kısmındaki ince çerçeveler modern tasarımın bir simgesi haline gelmişken pek çok Android cihazın alt kısmında halen daha "çene" adı verilen çıkıntılar bulunuyor. Peki iPhone ve bazı üst segment telefonlarda "çene" kısmı bulunmuyorken neden Android modellerinin çoğunda "çene" bulunuyor?

Hadi hep birlikte "çene" kısmının neden var olduğunu inceleyelim.

Öncelikli olarak bu sorunun temelinde teknik zorluklar yatıyor.

Android telefonların çoğu ekranı ana kartla bağlamak için alt kısımda bir bağlantı kablosuna ihtiyaç duyuyor. Bu kablonun konumu nedeniyle üreticiler ekranın altında bir çerçeve bırakmak zorunda kalıyor. Bu teknik zorunluluk, çoğu Android telefonun altında bir “çene” bulunmasının ana nedeni olarak öne çıkıyor.

Maliyet de bu durumu etkileyen en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, iPhone X gibi modellerinde ekranın altını katlayarak bağlantı kablosunu gizliyor ve çene sorununu çözüyor. Ancak bu yöntem sadece OLED ekranlarla mümkün oluyor ve OLED ekran kullanmak önemli bir maliyet artışını da beraberinde getiriyor.

Android telefon üreticileri genellikle daha düşük maliyetli üretim yöntemleri aradıklarından, bu teknolojiyi tercih etmeyebiliyorlar.

Farklı çözüm üreten firmalar da mevcut.

Bazı Android üreticileri çene sorununu çözmek için farklı yöntemler deniyorlar. Örneğin Xiaomi Mi Mix serisi gibi bazı modellerde ekranı maksimize etmek için farklı tasarım yaklaşımları kullanıldı. Ancak bu tür tasarımlar genel piyasada yaygın değil ve maliyetleri nedeniyle sınırlı kalıyor.

Sonuç olarak Android akıllı telefonların alt kısımlarında "çene" olarak adlandırılan çerçevenin bulunmasının nedeni teknik zorluklar, ekran kontrolcüsünün yerleşimi ve maliyet faktörlerine dayanıyor. Pazarda bazı yenilikçi tasarımlar görülse de bu çözümler genellikle sınırlı kalıyor ve Android telefonların çoğunun alt kısmında bir çerçeve bulunmaya devam ediyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: