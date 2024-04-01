Apple'ın göz bebeği iPhone'lar, şirketin tanıttığı özellikler dışında pek çok spesifik yeteneğe sahip. Her sene sadece yeni bir iPhone serisi ile karşılaşmıyoruz, aynı zamanda pratik özelliklerle de tanışıyoruz. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız, bu iPhone tüyolarına mutlaka göz atmanız gerekiyor.

Akıllı telefonların sık duyduğumuz tüyolarının hayatımızı kolaylaştırmasını ve zaman kazandırmasını beklemek çok normal. Çünkü her yıl yeni bir model tanıtan akıllı telefon üreticileri, aynı zamanda kullanıcılara pratiklik sağlayan özellikleri de duyuruyor. Tıpkı Apple gibi.

iPhone, arayüz konusunda pek çok markaya ilham olmaya devam ediyor. Bu arayüzü verimli kullanmanın pek çok yolu var elbette. Eğer bir Apple kullanıcısıysanız, sık sık kullanacağınız iPhone tüyolarına göz atabilirsiniz.

İşinize yarayabilecek iPhone tüyoları:

Harflerden rakam ve sembollere hızlı bir şekilde geçebilirsiniz.

Eğer klavyede yazı yazarken sembol veya rakam kullanacaksanız, klavyenin sol altında bulunan "123" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıklayıp harflere tekrar geçmemek için küçük ama etkili bir tüyomuz var.

Harf klavyesindeyken "123" butonuna basılı tutarak istediğiniz rakam ve sembole tıklayın, ardından basılı tutmayı bırakın ve yazı yazmaya devam edin. Bu tüyo ile klavyeler arası geçiş süresini bir nebze de olsa kısabilirsiniz.

Hesap makinesi uygulamasında son haneyi tek bir hareketle silebilirsiniz.

Hesap makinesinde herhangi bir işlem yaparken son rakamı yanlış yazdığımızda genellikle tüm işlemi sıfırlarız ve baştan başlamak zorunda kalırız. Ancak bu iPhone tüyosu ile artık buna gerek kalmayacak.

Hesaplama yaparken son rakamı silmek için sonuç kısmının üzerinde sadece bir kez sağdan sola doğru kaydırın. Böylelikle tüm işlemi sıfırlamaya gerek kalmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bunu diğer rakamları silmek için de kullanabilirsiniz.

"Arkaya dokun" özelliğine farklı kısayollar atayabilirsiniz.

iPhone'lardaki "arkaya dokun" özelliği, pek çok kullanıcının aktif etmesi gereken bir özellik. Max, Pro Max veya Plus serisi gibi büyük ekranlı telefonlarda kolaylık sağlıyor. Tek ve çift dokunma seçeneklerine atayacağınız kamerayı açma, ekranı kilitleme veya ekran resmi alma gibi özelliklerle günlük hayatta işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Tabii eğer telefonunuzla fiziksel olarak oynamıyorsanız. Çünkü bazı durumlarda eliniz telefonun arkasına yanlışlıkla çarpabilir ve kısayol aniden çalışabilir.

Bunun için Ayarlar>Erişilebilirlik>Dokunma>Arkaya Dokun menüsünden tek ve çift dokunma işlevlerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun için telefonunuzun iPhone 8, iOS sürümünün ise 14 ve üzeri olması gerekiyor.

Medya sesini hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

iPhone'da bir şeyler izlerken, dinlerken veya hoparlörde konuşurken ses kısma/artırma tuşlarına birden fazla kez basmanıza gerek yok. Ayrıca sesi denetim merkezinden hassas bir şekilde kontrol etmenize de ihtiyaç kalmıyor.

Bunun için ses kısma veya artırma tuşlarına bir kes basıp solda çıkan ses seviyesi çubuğuna basmanız yeterli. Sonrasında dilediğiniz gibi hassas ayarlama yapabilirsiniz. Tabii iPhone modelinizin iOS 16 ve üzeri bir versiyona sahip olması gerekiyor.

iMessage kullanırken hızlı bir şekilde fotoğraf gönderebilirsiniz.

iOS 16 ve sürümlerde iMessage üzerinden fotoğraf göndermek için "fotoğraflar" simgesine tıklayıp galerinize girmeniz gerekiyordu. iOS 17 ile birlikte iMessage kısayolları değişti ve ekranın sol alt kısmında bulunan "+" simgesine gizlendi.

Bu iPhone tüyosu ile adım adım galerinize erişmek yerine "+" simgesine basılı tutun. Ardından ekranın alt kısmında son kaydettiğiniz fotoğraf ve videolar çıkacak. Dilediğiniz fotoğraf ve videoyu seçip karşı tarafa gönderebilirsiniz. Ekranı yukarı kaydırdığınızda ise farklı klasörlere de erişme şansınız var.

Sistem uygulamalarında hızlıca menü atlayabilirsiniz

Eğer "ayarlar" gibi sistem uygulamalarında menüler arasında kaybolduysanız ve uygulamayı tamamen kapatmak istemiyorsanız, birkaç menü öncesine gitmek pek de zor değil.

Bunun için uygulamanın sol üst kısmında bulunan menü butonuna basılı tutun. Karşınıza bir önceki menü sekmeleri çıkacaktır. Sonrasında ise gitmek istediğiniz menü penceresine sadece parmağınızı sürükleyerek erişebilirsiniz.

Saat uygulamasında bulunan sayacı daha hızlı ayarlayabilirsiniz.

Denetim merkezinden veya saat uygulamasından erişebildiğiniz sayacı, saat uygulamasını açmadan da ayarlayabilirsiniz. Üstelik bu tüyomuz da diğer tüyolar gibi çok basit.

Bunun için denetim merkezinden sayaç simgesine basılı tutmanız yeterli. Çıkan menü ile sayacı belirli sürelerde ayarlayabilir ve "başlat" butonuna basarak sayacı başlatabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 ve 45 dakika, 1 veya 2 saat şeklinde ayarlayabilmeniz mümkün.

"Kestirmeler" uygulaması ile zaman kazanabilirsiniz.

Farklı markaların ana ekranlarına ekleyebileceğiniz Widget'ları sayesinde pek çok işlemi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin sık görüştüğünüz birini aramak, son kaydettiğiniz nota hızlıca erişebilmek veya bir web sitesine gitmek için ana sayfaya ekleyeceğiniz widget'lar, büyük kolaylık sağlıyor. Eğer iPhone'da bu özellik yok diye düşünüyorsanız, size pratik bir iPhone tüyosu veriyoruz.

iPhone'a kestirme nasıl eklenir?

Adım #1: "Kestirmeler" uygulamasını açın.

"Kestirmeler" uygulamasını açın. Adım #2: Ekranın sağ üst kısmında bulunan "+" simgesine dokunun.

Ekranın sağ üst kısmında bulunan simgesine dokunun. Adım #3: "İşlem ekle" butonuna tıklayın.

"İşlem ekle" butonuna tıklayın. Adım #4: Karşınıza Saat, Notlar, Telefon ve Kamera uygulamalarından çeşitli kısayollar çıkacak. İstediğiniz kısayolu seçin.

Karşınıza Saat, Notlar, Telefon ve Kamera uygulamalarından çeşitli kısayollar çıkacak. İstediğiniz kısayolu seçin. Adım #5: Sonrasında ekranın en alt kısmında bulunan "paylaş..." butonuna tıklayın ve "ana ekrana ekle" seçeneğine tıklayın. Kısayolun simgesini ve ismini dilediğiniz gibi değiştirip ana ekrana ekleyebilirsiniz.

Fotoğraflarınıza uyguladığınız düzenlemeleri kopyalayıp başka fotoğraflara yapıştırabilirsiniz.

iOS 16'dan sonra "fotoğraflar" uygulaması birkaç yenilik kazandı. Bunlardan biri ise fotoğraflara uyguladığınız ince ayarları başka fotoğraflara da kopyalamak.

Bunun için düzenlediğiniz fotoğrafı açarak sağ üst kısımda bulunan üç noktaya dokunun. Çıkan menüde "düzenlemeleri kopyala" seçeneğine tıklayın ve başka bir fotoğrafta aynı adımlarla "düzenlemeleri yapıştır" seçeneğine dokunun. İlk fotoğrafta yaptığınız ayarlamalar, ikinci fotoğrafa işlenecektir. Bu işlemi galerinizdeki fotoğrafları topluca seçerek de yapabilirsiniz.

Fotoğrafları "düzenle" menüsü olmadan kırpabilirsiniz.

Bir önceki tüyomuzda iPhone'un "fotoğraflar" uygulamasının birkaç yetenek kazandığına değinmiştik. Bunlardan bir diğeri de fotoğrafı düzenlemeye gerek kalmadan kırpabilmeniz. Yapması ise çok kolay.

Bunun için galerinizde kırpmak istediğiniz bir fotoğrafı açın. Kırpmak istediğiniz alanı yakınlaştırarak ekrana sığdırın ve ekranın sağ üst kısmında beliren "kırp" seçeneğine dokunun. Çıkan menüde "bitti" seçeneğine dokunduktan sonra fotoğrafınız kırpılmış bir şekilde kaydedilecektir.

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