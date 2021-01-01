Selena Gomez, Facebook'un sahte COVID-19 bilgileri ve aşılarla ilgili komplo teorilerine karşı politikasını eleştirdi ve hemen harekete geçmezse binlerce insanın ölümünden sorumlu olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Twitter üzerinden Facebook’a adeta ateş püskürdü. BBC News'in Dijital Nefretle Mücadele Merkezi CEO'su Imi Ahmed ile gerçekleştirmiş olduğu bir röportajın videosunu alıntılayarak uzun bir tweet paylaşan Gomez, Facebook’un binlerce ölümden sorumlu olduğunu ifade etti.

Selena Gomez, paylaşmış olduğu tweette direkt olarak “Bilimsel dezenformasyon hayatlara mal olur ve (gelecekte de) mal olacaktır. Facebook, COVID ve aşılarıyla ilgili yalanların platformlarında yayılmasına izin vermediğini söylüyor. Peki tüm bunlar nasıl hala olabiliyor? Facebook hemen harekete geçmezse binlerce ölümden sorumlu olacak.” ifadelerini kullandı.

Selena Gomez: Bilimsel dezenformasyon hayatlara mal olur

Selena Gomez’in bu sert çıkışının ses getirmesinden sonra bir Facebook sözcüsü Billboard’a açıklamalarda bulundu ve aşılar hakkında doğru bilgileri mümkün olduğunca çok insana ulaştırmayı taahhüt ettiklerini ve bunu gerçekleştirmek için Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef ile iş birlikleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından doğrulanan aşılarla ilgili sahte bilgilerin reklamlarını kaldırdıklarını ifade eden Facebook sözcüsü, aşılarla ilgili yanlış bilgiler paylaşan Facebook sayfalarını ve gruplarını etiketlediklerini, bu sayfa ya da grupların içeriklerinin ana sayfaya düşmediğini ve kullanıcılara önermediklerini belirtti.

Selena Gomez: Facebook ve Instagram, bu nefrete nasıl tahammül ediyorsunuz?

Ancak bu “COVID” çıkışı, Selena Gomez’in Facebook’a karşı ilk tepkisi değildi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aralık ayının başında Instagram’da bazı Neo-nazi temalı ırkçı ürünlerin Facebook’un bilgilendirilmesine rağmen satıştan kaldırılmadığı yönündeki tweeti alıntılayarak, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Facebook ve Instagram, bu nefrete nasıl tahammül ediyorsunuz? Bildirilmiş olmasına rağmen bu hesaplar hala duruyor.” ifadelerini kullanmıştı.