İstanbul Avrupa yakasında aracınız için boyasız göçük düzeltme hizmeti mi arıyorsunuz? Sizin için Avrupa yakasında öne çıkan boyasız göçük düzeltme yerlerini derledik.

İstanbul’un yoğun trafiği, dar sokakları ve park yeri bulma çilesi, maalesef araç sahiplerinin en büyük dertlerinden biri olan hasarları da beraberinde getiriyor. Özellikle Avrupa Yakası gibi nüfusun ve araç yoğunluğunun zirve yaptığı bir bölgede, minik bir dikkatsizlik veya kapı çarpması sonucu oluşan göçükler can sıkıcı olabiliyor.

Neyse ki günümüzde gelişen teknoloji ve usta eller sayesinde aracınızın fabrika boyasına zarar vermeden hasarları gidermek mümkün. 2026 yılı itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda hizmet veren profesyonel boyasız göçük düzeltme (PDR) merkezleri, sürücülerin bütçesini ve zamanını korumaya devam ediyor. Biz de bu içeriğimizde Avrupa Yakası'nın en güvendiği, kullanıcı yorumlarında tam not almış, Google puanı en yüksek işletmeleri bir araya getirdik.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Boyasız Göçük Düzeltme (PDR) Nedir? Avrupa Yakası'nda Neden Tercih Edilmeli? - 2026

İngilizce karşılığı Paintless Dent Repair olan Boyasız Göçük Düzeltme (PDR), aracın dış kaportasında meydana gelen, boyanın zarar görmediği (çatlamadığı veya kalkmadığı) göçüklerin, özel el aletleri, masaj teknikleri ve arkadan itme/önden çekme yöntemleriyle orijinal formuna kavuşturulması işlemidir. 2026 yılında ikinci el araç piyasasında "boyasız ve değişensiz" ibaresinin değeri katlanarak artarken, bu yöntem sadece bir lüks değil, araç yatırımınızı korumanın en akıllıca yoludur.

PDR Yöntemi ile Klasik Kaporta Tamirinin Karşılaştırması

Değer Kaybı : Klasik tamirde bölge zımparalanır, macunlanır ve lokal de olsa boyanır. Bu durum mikron değerini artırır ve ekspertizde "boyalı" görünmesine sebep olur. PDR işleminde ise orijinal boyaya dokunulmadığı için sıfır değer kaybı yaşanır.

: Klasik tamirde bölge zımparalanır, macunlanır ve lokal de olsa boyanır. Bu durum mikron değerini artırır ve ekspertizde "boyalı" görünmesine sebep olur. PDR işleminde ise orijinal boyaya dokunulmadığı için sıfır değer kaybı yaşanır. Zaman Faktörü : Geleneksel kaporta-boya işlemleri kuruma süreleriyle birlikte en az 2-3 gün sürerken, standart bir göçük PDR yöntemiyle birkaç saat içinde, hatta siz kahvenizi içerken çözülebilir.

: Geleneksel kaporta-boya işlemleri kuruma süreleriyle birlikte en az 2-3 gün sürerken, standart bir göçük PDR yöntemiyle birkaç saat içinde, hatta siz kahvenizi içerken çözülebilir. Maliyet: Macun, astar ve boya gibi sarf malzemeleri kullanılmadığı için PDR operasyonları klasik kaporta işlemlerine kıyasla çok daha ekonomiktir.

Hangi Göçük Türleri PDR ile Çözülür?

Boyasız göçük düzeltme, her hasar için uygun değildir. İşlemin uygulanabilmesi için kaportadaki boyanın esnemiş ama yırtılmamış olması gerekir. Park halindeyken diğer araç kapılarının çarpmasıyla oluşan ufak ezikler, sürtmeye bağlı oval çökmeler, kordon hatlarındaki yumuşak bükülmeler ve ani bastıran doğa olaylarının sonucu olan hasarlar yöntemiyle %99'a varan başarı oranıyla çözülebilir.

İstanbul Avrupa Yakası'nda En İyi PDR Ustaları - 2026

Şişli, Beşiktaş ve Beylikdüzü'nde Boyasız Göçük Düzeltme Adresleri

Etiler Boyasız Göçük Merkezi (Beşiktaş) - 5.0

5.0 tam puan almayı başaran Etiler Boyasız Göçük Merkezi, güzel ve temiz işçilik yapmasıyla övülen bir işletme. Kullanıcılar, çalışanların çok tecrübeli ve güler yüzlü olduğunu belirtirken PDR işlemini sorunsuz bir şekilde yaptığını ifade ediyor.

İletişim numarası: 0554 170 9982 Instagram hesabı

Auto Vizyon Boyasız Göçük Onarım (Şişli) - 4.9

91 yorumdan 4.9 gibi çok yüksek bir puan almayı başaran Auto Vizyon işletmesi, işçiliğiyle çok övülüyor. Kullanıcılar, çalışanların çok ilgili olduğunu ve göçük sorununun hızlı ve sorunsuz bir şekilde hâlledildiğini bildiriyor.

İletişim numarası: 0533 650 4989 Instagram hesabı

Göçük Prime (Beylikdüzü) - 5.0

63 yorumdan 5.0 tam puan almayı başaran Göçük Prime, işinde çok iyi olmalarıyla kullanıcılardan övgü toplayan bir işletme olarak karşımıza çıkıyor. Çok kısa sürede zorlayıcı göçükleri bile hiçbir şey olmamış gibi başarılı bir şekilde giderebildikleri belirtilmiş.

İletişim numarası: 0540 012 9899 Instagram hesabı

Bağcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece'de PDR Hizmeti Veren Ustalar

PTC Garage (Bağcılar) - 4.8

75 yorumdan 4.8 puan almayı başaran ve Ferdi Usta olarak da bilinen Bağcılar’daki bu işletme, tam bir fiyat/performans adresi. Müşteriler, boyasız göçük düzeltme servisi için PTC Garage’ı tavsiye ediyor.

İletişim numarası: 0538 202 0276 Instagram hesabı

İstanbul Göçük Düzeltme (Bağcılar) - 4.8

4.8 puana sahip Bağcılar’da bulunan bu işletme, kullanıcıların çok memnun kaldığı bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Yorumlarda özellikle fiyat/performans konusunda tercih edilebilecek en iyi yerlerden biri olduğu aktarılmış.

İletişim numarası: 0532 740 40 38

İstanbul Göçük (İkitelli OSB / Başakşehir - Küçükçekmece Sınırı) - 4.7

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geniş bir atölyede hizmet veren firma, hem bireysel araçlara hem de filo araçlarına hizmet veriyor. Kullanıcı yorumları alüminyum paneller (özellikle yeni nesil Tesla ve BMW kaportaları) üzerindeki yüksek başarı oranlarına dikkat çekiyor.

İletişim numarası: 0532 740 40 38

Esthetic Car (Esenyurt) - 4.8

4.8 puana sahip olan Esthetic Car, yorumlarda göçük sorunları için ilk adres olarak nitelendirilmiş. Kullanıcılar, ince işçilikle boyasız göçük düzetlme işlemini yerine getirebildiklerini ve hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtiyor.

İletişim numarası: 0530 072 0108 Instagram hesabı

Avrupa Yakası'nda Mobil PDR Hizmeti Sunan Ustaların Listesi

Genç Otomotiv Derviş Usta - 4.7

Sanayi sitelerindeki yoğunluğun yanı sıra randevulu sistemle esnek çözümler sunan işletme, mobil PDR hizmeti konusunda kullanıcılardan iyi yorumlar almayı başarmış. 4.7 puanda olması da bunu gösteriyor.

İletişim numarası: 0542 324 14 23

Avrupa Yakası PDR Fiyatları: 2026 Güncel Tablo

Boyasız göçük düzeltme fiyatları hasarın derinliğine, kordon (keskin çizgi) üzerinde olup olmamasına ve hasarlı panelin sac mı yoksa alüminyum mu olduğuna göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki tablo, 2026 yılı İstanbul Avrupa Yakası genelindeki özel servislerin ortalama piyasa tahminlerini yansıtmaktadır.

Hasar Türü / Boyutu Ortalama İşlem Süresi Tahmini Fiyat Aralığı (2026) Madeni Para Boyutunda (1-3 cm) 30 - 45 dakika 800 TL - 1.500 TL Ceviz Boyutunda Ufak Ezikler 1 - 2 saat 1.800 TL - 3.000 TL Yumruk Büyüklüğünde Çökmeler 3 - 5 saat 4.000 TL - 7.500 TL Derin Çizgisel / Kordon Hasarları 1 gün 6.500 TL - 12.000 TL Komple Araç Hafif Dolu Hasarı 2-3 gün 25.000 TL - 40.000 TL Komple Araç Ağır Dolu Hasarı 4 - 6 gün 50.000 TL + (Hasara Bağlı)

Göçük Boyutuna Göre PDR Ücret Aralıkları

Tek bir panelde (örneğin sadece kapıda) oluşan ve boyası çatlamamış standart sürtme hasarlarında genellikle "göçük çapı" baz alınır. Ancak usta hasara baktığında sacın ne kadar uzadığını inceler. Eğer sac aşırı esnemiş ve "pot" yapmışsa işçilik saati artacağından fiyat üst sınıra yaklaşabilir.

Dolu Hasarı Paket Fiyatları: Avrupa Yakası Karşılaştırması

İstanbul'da son yıllarda yaşanan ani dolu yağışları, servislerde "Dolu Paketleri" oluşmasına neden oldu. Kurumsal firmalar mikron tespitiyle göçük sayısına göre paket fiyat verirken (Örn: 100 göçüğe kadar X TL), sanayideki usta işi yerler genellikle aracın tavan, kaput ve bagaj olmak üzere ana panellerini komple düzeltme fiyatı üzerinden pazarlığa açar. 2026'da kasko üzerinden yapılan dolu onarımları tramerde "Dolu Hasarı" olarak görünse de bedelsiz ya da düşük bedelli yazıldığı için satarken sorun yaratmamaktadır.

PDR Hizmeti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sahte PDR Ustasından Nasıl Korunulur? 5 Pratik İpucu

Özel PDR Işığı Kontrolü : Gerçek bir göçük düzeltme dükkânında çizgili LED floresan paneller (göçük tespit ışığı) olmak zorundadır. Göçüğü bu ışığın sac üzerindeki çizgileri nasıl büktüğüne bakarak düzeltirler. Normal atölye ışığında PDR yapılmaz.

: Gerçek bir göçük düzeltme dükkânında çizgili LED floresan paneller (göçük tespit ışığı) olmak zorundadır. Göçüğü bu ışığın sac üzerindeki çizgileri nasıl büktüğüne bakarak düzeltirler. Normal atölye ışığında PDR yapılmaz. Referans ve Canlı İşçilik İsteyin : Sosyal medya hesaplarındaki (özellikle Instagram videoları) "öncesi/sonrası" fotoğrafların dükkâna ait olup olmadığını teyit edin. Mümkünse içeride yapılan aktif bir işlemi 5 dakika izleyin.

: Sosyal medya hesaplarındaki (özellikle Instagram videoları) "öncesi/sonrası" fotoğrafların dükkâna ait olup olmadığını teyit edin. Mümkünse içeride yapılan aktif bir işlemi 5 dakika izleyin. "Boya Çatlayabilir" Uyarısının Zamanlaması : İyi bir usta hasara bakar bakmaz boyanın kurtarıp kurtarmayacağını söyler. İş bitiminde boyayı çatlatıp "Eee bu zaten çatlayacaktı" diyen amatörlerden uzak durun.

: İyi bir usta hasara bakar bakmaz boyanın kurtarıp kurtarmayacağını söyler. İş bitiminde boyayı çatlatıp "Eee bu zaten çatlayacaktı" diyen amatörlerden uzak durun. Sök-Tak Detayını Sorun: Kapı içi hasarlarda döşemenin sökülüp sökülmeyeceğini, sökülecekse klipslerin orijinaliyle değiştirilip değiştirilmeyeceğini baştan konuşun. Klasik ustalar döşemeyi yırtabilir veya sarkıtabilir. Kullanılan Malzeme Kalitesi: Ucuz çektirme silikonları kaporta üzerindeki orijinal boyayı bile sökebilir. Ustanızın profesyonel PDR markalarıyla çalışıp çalışmadığını gözlemleyin.

PDR Garantisi Veren Avrupa Yakası Ustaları Nasıl Bulunur?

İşlem öncesinde ustayla net bir şekilde anlaşın: "Eğer bu göçük düzeltilirken boya çatlatılırsa veya sacda dalgalanma kalırsa sorumluluk kimde?" Kurumsal veya rüştünü ispatlamış usta esnaflar, boyasız yapamayacakları işi en baştan söyler ve üstlendikleri hasarda dalgalanma kalmayacağının garantisini verirler. Yukarıda listelediğimiz adresler bu konuda öne çıkmayı başarıyorlar.

SSS: Avrupa Yakası Boyasız Göçük Düzeltme Hakkında

Avrupa Yakası'nda PDR İşlemi Kaç Saatte Tamamlanır?

Madeni para veya ceviz büyüklüğündeki tekil park hasarları genellikle 30 ila 60 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Ancak büyük, kordon çizgisine denk gelen veya birden fazla panelde bulunan hasarlar için aracınızı sabah bırakıp akşam teslim alabilirsiniz. Yoğun dolu hasarı onarımları ise 2 ila 4 gün arasında sürmektedir.

PDR Yaptırmak Aracın Değerini Korur mu?

Evet. İkinci el araç ekspertizlerinde mikron kalınlık ölçerler aracın fabrikadan çıktığı boya değerini arar. PDR işleminde kazıma, macunlama ve yeniden boyama yapılmadığı için mikron değerleri tamamen orijinal kalır. Araçta lokal boya dahi oluşmadığı için satış esnasında değer kaybı yaşamazsınız.

Sigorta ile PDR Masrafı Karşılanabilir mi?

Evet, kasko poliçelerinizin çoğunda yılda birkaç defaya mahsus (genellikle kasko delmeden) "Mini Onarım" hakkı bulunur. Bu hak kapsamında belirli ölçülerdeki göçükleri ücretsiz yaptırabilirsiniz. Ayrıca büyük dolu hasarlarında da kaskonuzu devreye sokabilirsiniz; kasko kapsamında yapılan PDR işlemleri aracın orijinalliği bozulmadığı için tramer kaydında "hasar bedelsiz" ya da sadece işçilik bedeliyle işlenir ve aracın piyasa değerini düşürmez.

Sonuç olarak aracınızın kaportasında oluşan hasarlar ilk bakışta canınızı sıksa da doğru teknik ve uzman bir işçilikle eskisinden bile daha kusursuz hâle gelebilir. İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş’tan Beylikdüzü’ne ulaşan işletmeler, bu konuda size çok yardımcı olabilir.