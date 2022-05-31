Search Engine Optimization yani SEO, Google başta olmak üzere tüm arama motorlarının vazgeçilmez bir parçası. Peki SEO nasıl yapılır? Bu soruya yanıt verebilmek adına temel seviyede anahtar kelime analizi, rakip analizi, site analizi, site içi ve dışı SEO, teknik düzenlemeler gibi kavramları temel seviyede açıkladık.

Türkçesiyle Arama Motoru Optimizasyonu, açılımıyla Search Engine Optimization anlamına gelen SEO, internet kullanıcılarının beliri arama sonuçlarında en verimli sonuçlara ulaşmasını sağlamak için yapılan optimizasyon çalışmaları olarak özetlenebilir. Ancak SEO yapmak için sadece bir tanımlama yeterli değildir.

Milyarlarca internet sitesi ve trilyonlarca farklı içeriğin bulunduğu internet ortamında aranılan şeye en kolay yolu Google gibi arama motorlarını kullanmaktır. Nitekim tek bir aramaya karşılık çıkan sonuçlar, bu sonuçları oluşturan internet siteleri de birbirleriyle rekabet halindedir. Bu rekabette öne çıkmak isteyen her sitenin SEO hizmeti alarak optimizasyon çalışması yapması tavsiye edilir.

Bu içerikte SEO nedir, nasıl yapılır; anahtar kelime analizi için hangi araçları kullanabilirsiniz, rakipler nasıl belirlenir ve rekabet analizi nasıl yapılır, site analizi ve site içi SEO ile site dışı SEO kavramlarına ilişkin teknik düzenlemeler nelerdir, en önemlisi de bunları gerçekleştirmek için profesyonel SEO hizmeti almak neden mantıklı? Hepsini olabildiğince basit şekilde açıklamaya çalıştık.

SEO nedir?

SEO (Search Engine Optimization), bir internet sitesinin arama motorlarından elde ettiği görünlük, trafik ve çeşitli etkileşimlerini artırmak adına yapılan optimizasyon çalışmalarının genel adıdır. İçeriğin yazımından yayınlanmasına, sitenin tasarımından açılış hızına ve kullanıcı deneyimine kadar pek çok kavramı içerisinde barındıran SEO, aslında bir iş yapış sürecidir. Sadece bir defa uygulanarak bitmez, günümüzde artık internet sitelerinin yaşamsal kaynakları yaratması adına oldukça önemlidir.

SEO nasıl yapılır?

Adım #1: Söz konusu internet sitesin türü belirlenir

Söz konusu internet sitesin türü belirlenir Adım #2: Sitenin teknik analizi yapılır

Sitenin teknik analizi yapılır Adım #4: Site içi ve Site dışı SEO çalışmaları yapılır

Site içi ve Site dışı SEO çalışmaları yapılır Adım #5: Benzer türde hizmet veren aynı kategorideki diğer siteler, yani doğrudan ve dolaylı rakipler analiz edilir

Benzer türde hizmet veren aynı kategorideki diğer siteler, yani doğrudan ve dolaylı rakipler analiz edilir Adım #6: Rakiplerin yüksek trafik aldıkları, sitenin hedeflediği ortak konular belirlenir

Rakiplerin yüksek trafik aldıkları, sitenin hedeflediği ortak konular belirlenir Adım #7: Anahtar kelime analizi yapılır, en yüksek arama hacmine sahip sayfalar ve içerikler hazırlanır

Anahtar kelime analizi yapılır, en yüksek arama hacmine sahip sayfalar ve içerikler hazırlanır Adım #8: Hem rekabet analizi hem de anahtar kelime sonucunda belirlenen sayfalar ve içerikler yayına alınır

Hem rekabet analizi hem de anahtar kelime sonucunda belirlenen sayfalar ve içerikler yayına alınır Adım #9: Google gibi arama motorları tarafından sağlanan Analytics, Search Console ya da SEMRush, ahrefs gibi araçlarla sitenin süreç içerisindeki organik trafik hedefleri kontrol edilir

Google gibi arama motorları tarafından sağlanan Analytics, Search Console ya da SEMRush, ahrefs gibi araçlarla sitenin süreç içerisindeki organik trafik hedefleri kontrol edilir Adım #10: SEO süreci sürekli devam eder, geçmişe ya da geleceğe yönelik iyileştirmelerle sitenin hedeflediği organik trafik korunarak trafiği artırılmaya çalışılır.

SEO yapmak, özünde birden fazla teknik ve içerik sürecini barındıran süreç olduğu için yukarıdaki adımları temel düzeydeki bir internet sitesinde bile dört dörtlük tamamlamak oldukça zor ve yorucu olur. Zira içerik yazmak ya da bir e-ticaret sitesinde ürünün açıklamalarını, görsellerini girmek ile bu sayfanın organik trafik almasına sağlamak aslında birbirlerinden ayrı konulardır.

Bir web sayfasının kullanıcıların karşısına çıkabilmesi için o sayfadaki içeriğin yapılan aramaya ilişkin çoğunluğun merak ettiği sorulara yanıt vermesi, kendi dilinde ve alanında olabildiğince özgün içeriğe sahip olması gerekir. Ayrıca bu içeriğe sahip sayfanın olabildiğince hızlı açılması, reklam veya diğer site içi eklentiler sebebiyle kötü bir kullanıcı deneyimi yaşatmaması gerekir.

Günümüzde tüm SEO sürecini kolaylaştıran pek çok destek aracı bulunur. Örneğin site trafiğini ve özellikle organik trafiği takip etmek adına Google Analytics, sadece organik trafiği gözlemleyebilmek için Google Search Consele, Google Anahtar Kelime Planlayıcı bu araçların başını çekmektedir. Bunun dışında sektöre yaygın şekilde kabul gören ahrefs, SEMRush ve benzeri üçüncü parti servisler daha detaylı teknik analiz ve içerik analizi şansı sunuyor. Tüm bu araçların bilirkişilerin desteği ile kullanılması ise SEO sürecinde vakitten ve nakitten tasarruf etmenin kilit noktası olarak gösterilebilir.

SEO hizmeti kapsamında neler yapılır?

Profesyonel anlamda SEO hizmeti almak her ne kadar maliyetli bir seçenek olarak görünse de bu desteğin olmadığı senaryoda kaybedilen trafik ve zaman, uzun vadede maliyeti karşılar nitelikte olur. Standart bir SEO hizmeti kapsamında söz konusu web sitesinin teknik analizinden başlanarak, içeriklerin ve sayfaların daha görünür olmasını sağlayacak her türlü detay ele alınır, bunlar etkili sonuç gösterecek şekilde iş planına dahil edilir.

Diğer taraftan profesyonel SEO hizmeti almak, web siteleri için çalışan çekirdek ekibin ana işe odaklanmasını, o işe verilen emeğin daha kolay bir şekilde sonuç getirmesini sağlar. Özünde bir rekabet işi olan SEO sürecindeki profesyonel hizmetlerin pek çok deneyimle harmanlanmasını kolaylaştırır.

SEO hizmeti kapsamında bir önceki başlıkta açıkladığımız adımlar, sitenin genel amacı ve rekabet ettiği sektördeki duruma göre yer değişse de ulaşılmak istenen sonuç aynıdır. Günümüzde SEO çalışmalarını önemseyen siteleri göz önünde bulundurduğunuzda, SEO hizmetinin büyük bir sektör haline geldiğini görebilirsiniz.

SEO Anahtar Kelime Analizi:

Anahtar kelime ya da sektördeki popüler İngilizce karşılığı ile keyword; kullanıcıların bir sonuca ulaşmak için meraklarını ifade ederken yoğunlukla tercih ettikleri kelimeler ya da “kelime öbekleri” şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca anahtar kelimeler, yapılan milyonlarca arama sonucunda oluşur. Yani milyonlarca kullanıcının kolektif bilincini yansıtacak kısa tanımlamalardır. Bu sebeple içeriği doğru anahtar kelimelerin seçimiyle ele alarak hazırlamak oldukça önemli.

Ayrıca anahtar kelime seçimi yaparken hangi rakibin hangi içerik ya da sayfasıyla üst sıralara çıktığı, bu rakip sayfanın teknik analiz ve içeriğinin kapsamını ele alarak değerlendirmek; hazırlanacak sayfa ve içeriğin trafik potansiyelini ve rekabet gücünü artıracaktır.

Anahtar kelime analizinde bir diğer önemli nokta ise içerik çakışmasının önüne geçecek seçimler yapabilmekten geçiyor. Aynı anlama gelen, aynı ya da birbirine çok yakın sonuçların listelendiği farklı anahtar kelimeler için farklı sayfalar hazırlamak, söz konusu o sayfaların çakışmasına ve potansiyel trafiklerinin azalmasına yol açabilir. Örneğin “SEO nedir” ve “SEO ne demek” gibi iki farklı kelimeye iki farklı içerik hazırlamak yerine bu kelimelerin kullanıldığı tek bir içerik daha iyi sonuç verecektir.

Anahtar Kelime yapabileceğiniz ücretsiz araçların başında Google Trends aracı gösterilir. Nitekim Google Trends aracı kelimelerin aylık ortalama arama sayısını değil, arama yoğunluğunu gösterdiği için işi biraz tahmin yeteneklerine bırakıyor. Bunun yerine sektöre yine yaygın şekilde kabul gören araçlar tercih edilebilir.

Rakip Analizi:

Yazının girişinde de bahsettiğimiz üzere SEO, özünde rekabetin yoğun olduğu bir süreçtir. Bir sayfanın ve içeriğin yüksek trafiğe kavuşabilmesi için rakiplerinden sıyrılması, arama motoru algoritmalarının taleplerine uygun olması ve elbette kullanıcıya en zengin, en faydalı ve kaliteli sonuçları göstermesi şarttır. Bu sebeple rakipleri analiz ederken içerik kalitesi birinci öncelik olarak ele alınabilir. Unutmayın ki içerik, rakipleri analiz ederken sadece sayfadaki yazılar değil; görseller, tasarım, butonlar gibi deneyimi bütünüyle özetleyen her süreç için geçerlidir.

Rakip analizi yapmak için hem ücretli hem de ücretsiz analiz araçları, Google Chrome eklentileri bulunur. Nitekim SEO çalışmalarına rakip analizini dahil etmek için profesyonel desteğe başvurmamak, yine diğer aşamalarda olduğu gibi ciddi şekilde vakit alır. Rakip analizine SEO çalışması yapılacak sitenin kategorisini doğru seçerek başlanır ve bu kategoride yayın yapan diğer siteler arasından doğrudan veya dolaylı olarak rakipler belirlenir.

Site Analizi:

Bir internet sitesinin daha yüksek trafik alabilmesi için günümüz tasarım anlayış ve standartlarına uygun olması gerekirken, bunu yaparken Google gibi arama motorlarının yüksek hız gereksinimini doğrulayan metriklerine de uyması gerekir. Örneğin Google’ın yeni standartlarından birisi olan Core Web Vitals metrikleri, sitenin hem ana sayfa hem de içerik detay sayfalarının performansını ölçümlemeye yarar.

SEO odaklı iyileştirmeler için kullanılacak başat kaynaklardan birisi haline gelen Core Web Vitals metriklerinin ölçüm sonuçlarına Google Search Console üzerinden ulaşılabilir. Google, her metriğin güncel skoruyla birlikte bu skorların nasıl iyileştirilebileceği bilgilerini de paylaşarak site sahiplerini yarı yolda bırakmaz. Ancak burada bir kez daha profesyonel destek almanın önemi karşımıza çıkıyor.

Site analizi için profesyonel destek almak, teknik iyileştirmelerde vakit kazandırdığı gibi deneme ve yanılma süresini kısaltarak etkisini doğrudan gösteren bir etmendir. SEO, her ne kadar teknik verilere dayansa da odak noktası içerik olduğu için çok fazla yorumlanmaya açıktır, dolayısıyla bu teknik verilerinde de deneyimli bir ekip tarafından yorumlanması uzun vadede hem maddi hem de marka değeri açısından olumlu çıktılara ulaştırır.

Site içi SEO:

Sayfa içi SEO olarak da kabul gören bu site içi SEO, sitenizin ve sayfanızın ne ile ilgili olduğuna bakılmasını ifade eder. Bir başka deyişle site içi SEO yapılanmasında sitenize ve sayfalarınıza ilişkin her detay kontrolünüz altında olur. Sayfalarınızı dilediğiniz gibi organize ya da optimize edebilir, içeriğinizi dilediğiniz görsel kalite ve formatta sunabilirsiniz.

Site dışı SEO:

Sayfa dışı SEO ise sitenizden ve sayfalarınızdan bağımsız olarak diğer sitelerden elde edilen linkler aracılığı ile site otoritenizi etkileyen tüm dış belirleyicileri özetler. Bir diğer deyişle site dışı SEO, sitenizin yayın yaptığınız alanda ne kadar yetkili, kabul gören veya popüler olduğuna bakılan süreçlerin dahil olduğu kavramdır. Sıralamanız sayfa içi SEO faktörleri sonucunda, ne kadar üst sırada çıktığını sayfa dışı SEO faktörleri sonucunda belirlenir.

SEO teknik düzenlemeleri:

SEO çalışmalarının tüm aşamasında editöryel içerik ve teknik çalışmalar birbirleriyle iç içedir. Bir içeriği iyi hale getiren her ne kadar metnin kalitesi olsa da o içeriğin kullanıcılar tarafından nasıl tüketildiği de önemlidir. Kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve güncel standartlara uygun tasarım, görsel konumlandırmaları bu deneyimi destekler. Ancak SEO açısından teknik düzenlemeler, aynı zamanda arama motorlarının taleplerini de karşılamak anlamına gelir.

SEO teknik düzenlemelerini yaparken kullanıcı deneyimini de gözetmek gerekir. Bu sebeple teknik SEO çalışmalarında nelerin yapılıp yapılmayacağına karar vermek büyük önem taşıyor ve burada da profesyonel danışmanlık hizmeti almanın önemi karşımıza çıkıyor. Zira SEO açısından yapılacak teknik düzenlemelerde yanlış bir karar vermek sitenizin Google tarafından hiç tanınmamasına da yol açabilir.

Profesyonel SEO hizmeti:

SEO’nun birden fazla iş sürecini bir araya getiren çatı kavram olduğundan yukarıda sık sık bahsettik. Kaliteli bir içeriğin büyük kitlelere ulaşması için Google’da üst sıralarda yer alması ne kadar gerekliyse bunu sağlamak adına profesyonel destek almak da o kadar önemlidir. Günümüzde SEO’nun her aşamasına ilişkin güncel ve üst düzey bilgilere ulaşabileceğiniz eğitimler yaygın olsa da tüm bunları tek bir kişi ya da SEO üzerine çalışmamış bir ekibin uygulaması hem kısa hem uzun vadede sorunlara, trafik kayıplarına veya maddi zararlara yol açabilir. Bazı durumlarda bu zarar miktarı, profesyonel SEO hizmeti için ayrılacak maddi kaynağın da üzerine çıkabilir.