DC’nin popüler karakterlerinden biri olan Shazam, 2019 yılında ilk filmiyle bütün hayranları ekran başına kilitlemişti. İlk filmin başarısından sonra da Shazam 2’nin yolda olmasına şaşırmamak gerek. Shazam! Fury of the Gods ismiyle çıkacak olan devam filmi şu an için sadece bir teaser trailer’a sahip. Peki Shazam! Fury of the Gods hakkında neler biliyoruz?

2. filmi ile birlikte seri olmaya yaklaşan Shazam kesinlikle ciddi bir film değil. Zaten komedi ve süper kahraman temasının harmanı ile ortaya çıkması da bunu kanıtlar nitelikte. Devam filmi olan Shazam! Fury of the Gods ismi ise insanın kafasında konuya farklı tanrıların da dahil olup olmayacağının soru işaretlerini bırakıyor. Şu an için senaryo kısmı net bir şekilde bilinmediğinden yorum yapmak zor olsa da Shazam'ın ilerleyen filmlerinde böyle bir senaryo görmemiz oldukça olası. Shazam 2 hakkında maalesef çok net bilgilere sahip değiliz. Filmin çıkış tarihi sene sonu olarak planlanıyor ve her an bir ertelenme söz konusu olabilir. Peki, Shazam! Fury of the Gods hakkında elimizde ne kadar bilgi mevcut? Filmin oyuncu kadrosu, konusu ve diğer pek çok detayı içeriğimizde derledik. Shazam 2 (Fury of the Gods) hakkında tüm bildiklerimiz: Shazam! Fury of the Gods'ın hikayesi Shazam! Fury of the Gods oyuncu kadrosu Shazam! Fury of the Gods’da yeni kostümler bizi bekliyor Black Adam Shazam! Fury of the Gods’da olacak mı? Shazam! Fury of the Gods vizyon tarihi ve fragmanı Shazam! Fury of the Gods'ın hikayesi: Shazam! Fury of the Gods’ın konusu şu an için net bir şekilde açıklanmadı. Senaryo açıklamak neredeyse hiçbir filmin başvurduğu bir yol değil. Özellikle Shazam gibi ciddi bir bütçeye ve gişeye sahip olan bir film ise, bu konuda işleri daha sıkı tutuyor. Fakat Shazam’ın da birçok gişe veya franchise filmlerinde klasik olan, son filmin son dakikalarındaki büyük olayı takip edeceğini varsayarsak ilk filmin bonus sahnesinde sık bir şekilde gördüğümüz tırtıl, yeni filmin en büyük soru işaretlerinden biri olacak. Filmde sadece tırtıl olarak gözüken bu karakter, aslında çizgi roman okuyanların oldukça aşina olduğu ve bildiği bir karakter. Bahsi geçen tırtılın ismi Mister Mind ve kendisi Shazam'ın ikonik düşmanlarından biri. Mister Mind yüksek ihtimalle yeni filmin baş kötüsü olacak (Mister Mind’ın dünyayı ele geçirmek gibi ufak bir planı var). Bunun yanı sıra devam filminde Helen Mirren’in oynadığı Haspera ve Lucy Liu’nun canlandırdığı Kalypso’da filmin kötüleri arasında yer alıyor. Bu durum kesin olmamakla birlikte yüksek bir ihtimal taşıyor. İlk filmde karşımıza çıkan Dr. Sivana’nın hikayesi ve düşmanlığı ilk film ile birlikte son bulduğu için eski düşmanımızın geri dönüp dönmeyeceği kesin değil. Devam filminde Shazam’ın artık tek başına savaşmayacağının da altını çizmemiz gerekiyor. Shazam artık erkek ve kız kardeşlerinin tam desteğine sahip. Shazam! Fury of the Gods oyuncu kadrosu: Zachary Levi: Shazam

Helen Mirren: Hespera

Jack Dylan Grazer: Freddy Freeman

Adam Brody: Super Hero Freddy

Lucy Liu: Kalypso

Meagan Good: Super Hero Darla

Grace Fulton: Maryl Bromfield / Superhero Mary

Marta Milans: Rosa Vasquez

Ross Butler: Super Hero Eugene

Asher Angel: Billy Batson

J. Cotrona: Super Hero Pedro

Faithe Herman: Darla Dudley

Ian Chen: Eughene Choi

Jovan Armand: Pedro Pena Eski kadronun üstüne yeni oyuncuların da devam filminde olacağı bilinen bilgiler arasında. West Side Story ile gönülleri süsleyen Rachel Ziegler ve Oscar'lı ünlü oyuncu Helen Mirren’da devam filminde yer alıyor. En büyük bomba ise Lucy Liu tarafından geldi. Kill Bill izlemiş olanların yakından tanıyacağı ünlü oyuncu da kadroya adını yazdırdı. Shazam! Fury of the Gods’da yeni kostümler bizi bekliyor: Devam filminde elbette, bol bol komedi, aksiyon ve Solomon’un bilgeliği bizleri bekliyor. Fakat bizleri bekleyen tek şey bu değil. Setten gelen bir fotoğrafa göre (sızdırılıp sızdırılmadığı kesin değil) Shazam’ın kendisi ve ailesi ilk filmine kıyasla farklı kostümlere sahipler. Özellikle Shazam’ın kostümü eskisine kıyasla daha dokulu ve artık taktığı kemer üstünde bir şimşek ve ekipmanlarla birlikte geliyor. Bu ekipmanların Batman misali eşyalara ev sahipliği yapıp yapmadığını söylemek pek mümkün değil. Fakat dışarıdan bakıldığında böyle bir hava verdiği kesin. Black Adam Shazam! Fury of the Gods’da olacak mı? Shazam evreninin en büyük soru işaretlerinden bir tanesi Black Adam ile alakalı. Black Adam, Shazam’ın en büyük düşmanı olduğu için ister istemez herkes iki büyük süper gücün ekranlarda çarpışmasını istiyor. Özellikle yakın zamanlarda resmiyete dökülen Black Adam filmi ile insanların bu konuya dair merakı ve heyecanı daha da çok artmış durumda. Fakat üzülerek söylemek zorundayım ki bu iki büyük gücün çarpışmasını Shazam 2’de görmemiz pek mümkün değil. Black Adam’ın filmi ile karakter henüz evrene yeni tanıtılırken, Shazam’ın devam filmi olası baş düşman Mister Mind’ı karşımıza çıkaracak. Bu yüzden bu büyük savaşı önümüzdeki birkaç seneye ertelememiz gerekiyor. Shazam! Fury of the Gods vizyon tarihi ve fragmanı: Son birkaç senedir DC sinematik evreni için işler pek yolunda gitmiyor. Bazı filmler çok yerin dibine sokulurken (Suicide Squad’ın ilk filmi, ilk çıkan Justice League gibi) bazı filmleri ise oldukça övülüyor (Joker, Wonder Woman, The Batman gibi). Fakat durum genel olarak oldukça çalkantılı. Tabii ki ekstra olarak pandeminin de etkisi ile birlikte birçok filmin vizyon tarihinde değişiklikler olabiliyor. Shazam! Fury of the Gods’ın tarihi ilk açıklandığında 1 Nisan 2022 olarak belirtildi. Daha sonra pandemi dolayısıyla bu tarih 4 Kasım 2022’ye oradan da 2023 yılının yaz aylarında bir tarih planlandı (yüksek ihtimalle Haziran). Fakat yakın zamanda devam filmin vizyon tarihinin 16 Aralık 2022 tarihine çekildiği netleşti. DC’nin sinematik evren planlarında bir değişiklik olmazsa sene sonuna doğru Billy Batson’ı tekrar vizyonda izleyebileceğiz. Black Adam’ın 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek olması ise oldukça hoş ve muhtemelen planlanmış olan bir tesadüf.

