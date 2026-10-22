Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP'de keşfedilen güvenlik açıklarının ardından uyarı yayımladı.

İnternetin önemli parçalarından biri olan ve büyük çoğunluğunda kullanılan programlama dili PHP’de çok kritik 2 güvenlik açığı keşfedilmişti. Şimdi ise de ülkemizde Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından konu hakkında açıklama yayımlandı.

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Başkanlık, dünya çapında yaygın bir biçimde tercih edilen PHP yazılım altyapısında son derece kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıklayarak ulusal ölçekte bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yayımlanan uyarı

Başkanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre, tespit edilen zafiyetlerin meydana getirebileceği muhtemel risklerin erkenden saptanması ve olası olumsuz etkilerin sınırlandırılması amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı güvenlik taramaları başlatılmış durumda. Süreçle eş zamanlı olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlara acil kodlu güvenlik bildirimleri de doğrudan iletildi

Küresel ölçekte patlak veren bu krizin Türkiye'deki sistemleri de etkilemesi üzerine harekete geçen Siber Güvenlik Başkanlığı; kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarına çağrıda bulunarak sistemlerini vakit kaybetmeksizin gözden geçirmelerini talep etti. Duyuruda üreticileri tarafından sağlanacak güvenlik güncellemelerinin geciktirilmeden uygulanmasının, dijital altyapıların bütünlüğü ve sunulan kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığının altı çizildi.

Başkanlık, PHP tabanlı uygulamaları kullanan tüm kurum ve kuruluşların altyapı güvenliğini teminat altına alabilmesi adına uygulanması şart olan üç temel adımı da sıraladı. Bunlar şöyle sıralanıyor

Güvenli Sürümlere Hızlı Geçiş : Yazılım üreticisinin resmi güvenlik güncellemesini yayımlamasının hemen ardından, kurum bünyesindeki etkilenen sistemlerin tek tek tespit edilmesi ve ilgili altyapıların vakit kaybetmeksizin üretici tarafından sağlanan güvenli sürümlere yükseltilmesi gerekiyor.

: Yazılım üreticisinin resmi güvenlik güncellemesini yayımlamasının hemen ardından, kurum bünyesindeki etkilenen sistemlerin tek tek tespit edilmesi ve ilgili altyapıların vakit kaybetmeksizin üretici tarafından sağlanan güvenli sürümlere yükseltilmesi gerekiyor. Erişim Sınırlandırması : Yönetim arayüzleri ve kritik PHP servislerine yönelik dış erişimlerin, güvenlik duvarı (Firewall veya ACL) kuralları vasıtasıyla sıkılaştırılması; erişimlerin yalnızca önceden belirlenmiş güvenilir ve yetkili IP adresleriyle sınırlandırılması önem taşıyor.

: Yönetim arayüzleri ve kritik PHP servislerine yönelik dış erişimlerin, güvenlik duvarı (Firewall veya ACL) kuralları vasıtasıyla sıkılaştırılması; erişimlerin yalnızca önceden belirlenmiş güvenilir ve yetkili IP adresleriyle sınırlandırılması önem taşıyor. Uluslararası Trafiğin Kapatılması: Yurt dışından erişim ihtiyacı bulunmayan tüm sistemlerin, olası küresel saldırı dalgalarından korunması amacıyla ivedilikle uluslararası trafiğe kapatılması talep ediliyor.

Başkanlık, ulusal düzeydeki önleyici güvenlik çalışmalarının ve koordinasyon süreçlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirirken, kurumların da kendi bünyelerindeki sistem güvenliğini düzenli olarak denetlemeleri gerektiğini ifade etti.