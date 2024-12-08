Kışın soğuk havalarında âdeta kardeş olduğumuz sıcak su torbaları imdadımıza yetişiyor. Karın ağrısında, üşütmede, el ve ayakların ısınmasında büyük bir rol oynayan bu torbalar, sandığınız kadar masum olmayabilir.

Şu an evinizde bulunan sıcak su torbalarının ne zaman üretildiğini sorsak muhtemelen kimse cevap veremeyecektir.

Aslında bu, bilmemiz gereken önemli bir bilgi. Neden mi? Gelin, anlatalım.

Geçtiğimiz günlerde Yazmin Hardy adında bir kadının sıcak su torbasıyla yaşadığı felâket İngiltere’nin gündemine oturdu.

Belki de bu kazadan önce hiç kimse sıcak su torbasının bir “son kullanma tarihi” olup olmadığını düşünmedi bile. Fakat genç kadının başına gelen kaza, herkesi büyük bir paniğe teşvik etmeye yetti.

Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda büyük yanıklar oluşan Hardy, kullandığı sıcak su torbasının aslında bir son kullanma tarihi olduğundan habersizdi. Ta ki bu acı olay başına gelene kadar.

Son kullanma tarihi 2 yıl geçmiş.

Yaşanan kazada kadın, elindeki sıcak su torbasının dakikalar sonra patladığını ifade ediyor. Başlangıçta torbanın kapağını tam kapatmadığını düşünse de sonradan baktığında büyük bir patlak meydana geldiğini görüyor.

Uzmanlara göre de sıcak su torbalarının iki yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Bugüne dek böyle bir uyarıyla karşılaşmadığımız için “bir şey olmaz!” düşüncesiyle hareket edebiliyoruz. Ancak torbaların yapımında kullanılan kauçuk, zamanla bozularak kırılma olasılığı artıyor.

Genç kadının yaşadığı kazanın ardından vücudundaki izlerse muhtemelen kalıcı. Böyle bir kazanın yaşanmaması için siz de evinizdeki sıcak su torbalarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Torbaların kapağının iç kısmında yer alan kısma bakarak son kullanma tarihini öğrenebilirsiniz.

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