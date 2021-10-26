'Hayatın Zorluğu' Karesi Yılın Fotoğrafı Seçildi

Dünya'nın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde bu senenin kazanan kareleri açıklandı. Yarışmada 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın çektiği etkileyici bir kare kazandı.

Fotoğrafçılık yarışmalarında farklı kategorilerde karşımıza farklı türden fotoğraflar çıkar. Kimi kareler kategorisinde harika bir açı yakaladığı için ödül alırken kimi kareler etkileyici hikayeleri ve hissettirdikleriyle en iyi olurlar. Bu sene dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 'Yılın Fotoğrafı' seçilen kare de, hikayesiyle etkileyen karelerden.

Fotoğrafçı Mehmet Aslan'a ait olan ve bir baba - oğulun yer aldığı fotoğraf karesinin adı 'Hardship of life' (Hayatın Zorluğu). Oldukça mutlu görünen ancak savaşın bırakdığı izleri olanca çıplaklığıyla sergileyen bu baba oğulun hikayesi, fotoğrafın ismini daha iyi anlamamıza yardım eden türden.

Baba bacağını bir bomba sebebiyle kaybetmiş, oğul ise 'sarin gazı' yüzünden:

Fotoğrafta yer alan babanın adı Munzir. Suriye'de İblid'de bir çarşıda gezdiği esnada patlayan bir bomba sebebiyle sağ bacağını kaybeden Munzir'in oğlu Mustafa'nın hikayesi ise daha da etkileyici. Mustafa, annesi Zeynep'in maruz kaldığı 'sarin gazı' sebebiyle kullandığı ilaçların bir yan etkisi olarak kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelmiş. Tetra-amelia sendromu olarak adlandırılan bu sendrom, Mustafa'yı henüz anne karnındayken yakalamış.

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm bu zorluklara rağmen birbirine gülümseyen baba oğulun bu anını ölümsüzleştiren fotoğrafçı Mehmet Aslan, bu kareyle 'yılın Fotoğrafı' ödülünü almaya hak kazanmış.