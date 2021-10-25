Dünya’nın Uzaydan Çekilen İlk Fotoğrafı 75 Yaşında

Dünya'nın uzaydan çekilen ilk fotoğrafı 75 yaşına girdi. Peki, 1946 yılına ait fotoğraftan bu yana uzay fotoğrafçılığı nasıl gelişti? Gelin beraber bakalım.

Yörüngeye ilk uyduyu fırlatanlar Sovyetler olabilir; ancak uzaydan gelen ilk fotoğrafı çekenler New Mexico’daki Amerikalı bilim insanları ve araştırmacılardı. White Sands Missile Range’de bulunan asker ve bilim insanları, 24 Ekim 1946 tarihinde 35 milimetrelik bir kamera taşıyan bir V-2 füzesini uzaya fırlatarak, Dünya’nın uzaydan ilk görüntülerini çekmeyi başardı.

Kabul edilen dış uzay başlangıcının biraz üzerinde, yaklaşık 105 km yükseklikten çekilen bu görüntüler; çelik bir kasete sarılı olması sebebiyle çarpışma inişinden darbe almadan kurtulmayı başardı. Ancak bu başarı, bunun Dünya’nın eğriliğinin ilk defa gözlendiği anlamına gelmiyor. V-2 füzesinin fırlatılışından 11 yıl önce, 1935 yılında Explorer II balonu yaklaşık 22 km yüksekliğe ulaşarak küresel ufku gözlemlemişti.

Uzay araştırmalarıyla birlikte fotoğrafçılık da gelişti

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD Ordusu, Amerikan füze savunmasını geliştirmek için düzinelerce el konulmuş V-2 Alman füzesi ateşledi. Bu süre zarfında, araştırmacılar bazı füzeleri atmosferik çalışmalara uygun olacak şekilde bilimsel araçlarla donattı. 1946 ve 1950 arasında, uzaydan bazıları 160 km kadar yüksek irtifalarda çekilmiş olan 1000'den fazla görüntü elde edildi.

Uzay araştırmalarının bir parçası olarak fotoğrafçılık da zaman içerisinde gelişti. Günümüzde astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel deneylerin nasıl yürütüleceğinin yanı sıra fotoğrafçılık konusunda da eğitim alıyorlar.

1950 National Geographic makalesinde uzaydan gelen bu ilk görüntüler, “Dünyamızın bir uzay gemisiyle başka bir gezegenden gelen ziyaretçilere nasıl görüneceği” şeklinde tanımlanmıştı. İlk görüntülerden on yıllar sonra Apollo 8 astronotları; Dünya’ya ait bir diğer oldukça ünlü görüntüyü yakaladılar. Dünya’ya ait bu yeni görüntü, insanlığın bu kadar kısa bir sürede ne kadar çok yol aldığının bir hatırlatıcıydı.

Yakın gelecekte James Webb Teleskobu gibi uzay teleskopları çok daha detaylı fotoğraflar çekebilecek. Gelin birlikte, V-2 roketinin fırlatılmasından 73 yıl sonra, uzay fotoğrafçılığının tarihçesine kısa bir göz atalım.

Uzaydan gelen ilk fotoğraf, 1946

Dünya'nın uzaydan ilk televizyon görüntüsü ve ilk hava durumu uydu görüntüsü, 1960

Dünyanın ilk tam disk renkli resimleri, 1967

The Blue Marble, 1972

Dünya ve Ay'ın ilk tam disk resmi, 1977

Güneş Sistemi gezegenlerinin ötesinden Dünya'nın ilk görüntüsü, The Pale Blue Dot, 1990

Dünya'nın Satürn'den ilk görüntüsü, 2006

Satürn'den başka bir manzara: The Day Earth Smiled, 2013