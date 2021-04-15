Nisan 2021 verilerini geçtiğimiz yılki veriler ile karşılaştıran Şikayetvar, kullanıcıların akıllı telefonlarda en fazla şikayetçi oldukları konuları ve şikayet oranı en fazla artan konuyu açıkladı.

İstesek de istemesek de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, pek çok konuda en önemli yardımcımız olsalar da hemen hepsi farklı bir özelliğe sahip olduğundan genelde her kullanıcının akıllı telefonuyla ilgili şikayeti aynı olmuyor. Tüketicilerin almış oldukları ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini dile getirdikleri Şikayetvar, tüketicilerin akıllı telefonlar ile ilgili en çok yaşadıkları sorunları açıkladı.

Şikayetvar verilerine göre "şarj" sorunu, akıllı telefonlar neredeyse 15 yıldır hayatımızda olmasına rağmen hala en sık dile getirilen sorun olmaya devam ediyor. Dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, uygulama ya da oyunlarda donma ise en sık şikayet edilen diğer sorunlar olarak dikkat çekti.

Cep telefonu aksesuarlarında şikayet oranı yüzde 228 arttı

Nisan 2021 verilerini bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştıran Şikayetvar, şikayet artış oranının cep telefonu aksesuarlarında yüzde 228, akıllı saat ve akıllı bilekliklerde yüzde 122 şeklinde gerçekleşerek adeta rekor kırdığını belirtiyor. Ayrıca cep telefonlarıyla ilgili gelen şikayetlerin sayısı de yüzde 45 artış göstererek 11 bin 707'den 16 bin 979'a yükselmiş durumda.

2019 yılında cep telefonlarıyla ilgili en fazla şikayet gerçekleştirilen ay, 4 bin 643 şikayet ile temmuz olurken; 2020 yılında en fazla şikayet edilen ay aralık oldu ve şikayet sayısı 7 bin 268'e yükseldi. 2021 yılının geride bıraktığımız üç ayına baktığımızda en fazla şikayetin mart ayında gerçekleştiğini ve sayısının 7 bin 993 şikayet ile şimdiden geçtiğimiz yılın en yüksek verisini geride bıraktığını görüyoruz.

Cep telefonları ile ilgili en çok şikayet edilen konular şu şekilde;

Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama

Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması

Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması

Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınma

Sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması

Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılanması

Kameranın puslu çekmesi

IMEI numarası klonlu cihaz çıkması

Ekranda sarı lekelenmeler oluşması

Hayalet ekran oluşması

Şikayetvar, geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu veriler ile yalnızca akıllı telefon kullanıcılarının değil, tüm sektörlerde en fazla şikayet edilen konular, markalar ve şikayet artış oranları ile ilgili verileri de paylaşmıştı. Şikayetvar'da en çok şikayet edilen sektörleri, şikayet oranı artan ve azalan sektörleri, en çok aranan kelimeleri ve çok daha fazlasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.