SimCity'nin Kayıp NES Versiyonu 27 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Şehir kurma oyunlarının atalarından olan SimCity'nin NES versiyonu tam 27 yıl sonra ortaya çıktı.

1991 yılının ocak ayında bir prototip olarak gösterilen SimCity'nin NES versiyonu o günden bu güne kayıplara karışmıştı. Bir daha hiç görülmeyen versiyon, video oyun tarihçileri tarafından araştırılmış ancak bulunamamıştı.

Şimdiyse bu prototip herkesin görülmesi için internete yüklendi. Video Oyunu Tarihi Vakfı'nın (Video Game History Foundation) kurucusu ve bu tür oyunların tarihlerinin korunmasını destekleyen isimlerden birisi olan Frank Cifaldi, bu sabah bulmuş olduğu bilgileri okuyucularıyla paylaştı. Paylaştığı yazının özeti ise şu şekilde:

"SimCity tasarımcısı Will Wright, oyunu Nintendo'ya taşımak için Mario ve Zelda'nın yaratıcısı Shigeru Miyamoto ile işbirliği yaptı. Tasarımcılar en başta, oyunun NES ve SNES'te piyasaya sürülmesi için SimCity'yi duyurdular, ancak oyunun bu versiyonu asla ortaya çıkmadı. Bunun yerine, SimCity 1991'in nisan ayında Süper Nintendo'da piyasaya sürüldü. Yani oyunun NES versiyonu sessizce yok oldu."

Ortaya çıkan prototipin görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz. İlgili videonun size nostalji yaşatacağına eminiz.