Son zamanlarda özellikle Dune: Çöl Gezegeni’yle tartışmaya açılan sinema salonlarının bazı sahneleri görmenizi engelleyen parlaklık sorununa bizzat bir yönetmenden açıklama geldi. Ünlü yönetmen Alper Çağlar tarafından yapılan açıklamaya göre sinema salonları, tasarruf yapmak amacıyla bilerek filmleri düşük parlaklıkta oynatıyor.

Son zamanlarda merakla beklediğiniz bir filmi izlemek için sinema salonlarına giden pek çok kişi, sosyal medyada deneyimlerinin ne kadar kötü olduğunu paylaştı. İzleyenlerin pek çoğunun yakındığı şey, fragmanlarda gördüğümüz o canlı atmosferin ya da muhteşem loş ortamın sinemalarda neredeyse hiç görülememesiydi. Perdede büyük oranda siyahlık oluyordu.

Bu söylediğimiz duruma en güncel örnek, görüntü kalitesiyle harikalar yaratan Dune: Çöl Gezegeni’ydi. Fakat filmi sinemada izleyen pek çok kişi, özellikle fragmanda gördüğümüz ve filmin sonunda çıkan dev solucan sahnesinin aşırı karanlık olduğundan yakındı. Öyle ki sahnede hiçbir şey belli olmuyordu. Sinema salonlarında yaşanan bu durumun nedeni, Alper Çağlar tarafından da ele alındı.

Tasarruf yapmak için parlaklık düşürülüyor:

Alper Çağlar, Dune: Çöl Gezegeni gibi birçok filmin sinema salonlarında zaman zaman bu denli karanlık ve ruhsuz durmasının nedeninin salonlarda kullanılan projeksiyon ampullerinin kısık tutulması olduğunu öne sürdü. En kötüsü de perdeye yansıtılan görüntünün parlaklığının düşük olmasına neden olan bu durumun yıllardır devam ettiğini söylemesiydi.

Çağlar, sinema salonunda yaşadığı bir anısını da anlatarak salonların neden ampulleri kısık tuttuğunu da açıkladı. Bir sinema çalışanının çok önceden kendisine söylediğine göre bu durum, lamba ömrünü uzatarak sinema salonlarına paradan tasarruf sağlıyordu ve Türkiye’deki sinema salonlarında filmleri parlaklığı kısık oynatmak bir gelenekti. Ancak bu sözler uzun yıllar önce söylenmişti. O sözler söylendiğinden bu yana gelişen teknolojiye rağmen Türkiye’de düşük parlaklıkla film oynatma geleneği son bulmadı. Yine de bu yöntemi her salonun kullanmadığını ekledi.

Çağlar, buna getirilebilecek tek çözümün Kültür Bakanlığı tarafından sinema salonlarının cezalandırılması olduğunu ifade etti. Çağlar’ın pek çok kişinin aklına takılan bu durumu açıklayan paylaşımları, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından destek buldu. Pek çok kişi de sinema salonlarına haykırdı ve buna bir çözüm bulunmasını talep etti.