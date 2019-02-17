Sinema Tarihinin Akılda Kalmış En Etkileyici 10 Sahnesi

Sinema tarihi, birçok efsaneleşmiş filmin barındığı mükemmel bir zaman tüneli haline gelmiş durumda. Biz de bu haberimizde efsaneleşmiş 10 filmden en etkileyici sahneleri derledik.

Herkesin unutamadığı filmler mutlaka vardır. Her bir bireyin film zevki birbirinden farklı olsa da hemen hemen herkesin bildiği unutulmayan sahneler de mevcut. Sinema tarihinin en etkileyici 15 sahnesini sizler için derledik.

1. Pi'nin Yaşamı (2012)

Pi'nin Yaşamı, Yann Martel'in 2001 yılında yazdığı romandan uyarlanarak, Ang Lee tarafından beyaz perdeye aktarılmış dram türünde bir film. Pi'nin Yaşamı, Pi adındaki gencin okyanusun ortasındaki bir filikada hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

2. Avatar (2009)

Avatar, usta yönetmen James Cameron'ın yönettiği ve yıllarca adından söz ettirmiş etkileyici bir bilim kurgu filmi. Film, 22'nci yüzyılda, Pandora adlı bir gezegende geçiyor. Avatar, IMDb'den 10 üzerinden 7,8 puan aldı.

3. Titanik (1997)

1997 yılında yine James Cameron tarafından yönetilen efsane film Titanik, Oscar ödülünü kazanmıştı. Film en etkileyici sahnelerinden biri ise Jack ve Rose'un güvertedeki sarılma sahnesi olsa gerek.

4. Başlangıç (2010)

Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği efsane film Başlangıç, Christopher Nolan yönetmenliğinde çekildi ve çıkışının ardından son 25 yılın en iyi filmleri arasında gösterildi.

5. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi serisi, J. R. R. Tolkien'in yazdığı ve Peter Jackson tarafından beyaz perdeye uyarlanmış fantastik türde bir seri olarak efsaneleşmiştir. Bu büyük seri boyunca bir çok etkileyici sahne bulunuyor ancak biz bir tanesini seçtik.

6. Yıldızlararası (2014)

Yıldızlararası, Christopher Nolan tarafından yönetilmiş olan efsaneleşmiş bir bilim kurgu filmi. Bu filmde de birçok etkileyici sahne mevcut ancak biz dalgaların dağ sanıldığı sahneyi seçtik.

7. Forrest Gump (1994)

Winston Groom'un 1986'da yazdığı romandan uyarlanan 1994 yapımı Forrest Gump, tüm dünyada adını duyurmuş olan Oscar Ödülü almış bir film. Filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 8,8.

8. Pulp Fiction (1994)

1994 yılı Oscar'ına damga vuran film, Quentin Tarantino yönetmenliğinde çekildi. Pulp Fiction, 7 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve kült kabul edilen filmlerden biridir. Filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 8,9.

9. Leon: The Professional (1994)

1994 yılı Oscar'ına damga vuran filmlerden biri ise Leon: The Professional. Luc Besson tarafından yönetilen Leon: The Professional, ülkemizde de çok sevilen bir film. IMDb puanı ise 10 üzerinden 8,6.

10. Piyanist (2002)

Drama kategorisinde listelerin başında yer alan film Piyanist, Roman Polanski tarafından yönetildi. Aynı zamanda film, başrol oyuncusu Adrien Brody'e Oscar kazandırdı. Filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 8,5.

Listede olması gereken onlarca film bulunuyor ancak şimdilik 10 filme yer vermeyi uygun gördük. Dünya insanları olarak sinema konusunda büyük bir bolluk içerisindeyiz ve böyle bir bolluk içinde 10 filmlik bir liste hazırlamak oldukça zor. Listede yer alan tüm filmleri izlemenizi şiddetle öneriyoruz. Anlattıkları konular bakımından hepsi birer efsane sayılır. Siz de içerisinde sizi etkileyen sahneler bulunan filmleri yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.